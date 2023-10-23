Ізраїль не планує припиняти вогонь по Сектору Гази

Пропозиції США та Катару щодо припинення вогню для звільнення заручників не виконуватимуть

Ізраїльський чиновник заявив, що нічого не чув про пропозицію відкласти наземну операцію

В Ізраїлі не будуть припиняти вогонь по бойовиках Сектора Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення заручників. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїльський чиновник заявив, що пропозиції США та Катару припинити вогонь по Сектору Гази для звільнення понад 200 заручників виконувати не будуть.

Він також розповів, що нічого не знає про заклик США відкласти наземну операцію в Газі та заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників якнайшвидше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чиновник додав, що не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС.

Зазначимо, уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛу в Секторі Гази може тривати три місяці, але врешті-решт ХАМАСу не буде.

Раніше армія оборони Ізраїлю пообіцяла увійти в Сектор Гази та розпочати там операцію зі знищення бойовиків ХАМАС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше колишній міністр оборони Ізраїлю розповів, що країні знадобляться місяці для перемоги над радикальним палестинським рухом ХАМАС, особливо якщо у війні братиме участь озброєне крило партії шиїтів «Хезболла».