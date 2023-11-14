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ЄС може представити 12-й пакет санкцій проти РФ уже цього тижня

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС може представити 12-й пакет санкцій проти РФ уже цього тижня
Високий представник ЄС Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Зараз фіналізуються останні деталі цього пакета

Дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня. Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

«Ви знаєте, що санкції – це з одного боку персональні санкції, а з іншого – економічні та галузеві санкції. Але знову ж таки, слова санкції в Договорі немає, ми говоримо про «обмежувальні заходи». Я сподіваюся, що зможу представити Раді пропозицію – оскільки саме Рада має її схвалити – мою пропозицію як Високого представника разом з Європейською Комісією щодо регламенту, необхідного для впровадження цих санкцій або обмежувальних заходів, якщо Рада його затвердить», – сказав Боррель.

Також він розповів, що включатиме новий пакет.

«Цей 12-й пакет включатиме більше списків; нові заборони (імпорту та) експорту – серед них, щодо алмазів – дії щодо посилення ліміту ціни на нафту, щоб зменшити дохід, який Росія отримує від продажу своєї нафти не нам, а іншим; боротьба з обходом і, як я вже сказав, заборона алмазів», – зазначив головний дипломат ЄС.

Боррель наголосив, що зараз фіналізуються останні деталі цього пакета.

«Пакет буде складений рішенням Ради, яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати. Цей регламент Ради може бути схвалений у середу...», – зазначив Боррель.

Раніше повідомлялося, що уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

До слова, президент України Володимир Зеленський 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Теги: росія санкції Володимир Зеленський президент

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