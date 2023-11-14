ЄС може представити 12-й пакет санкцій проти РФ уже цього тижня

Зараз фіналізуються останні деталі цього пакета

Дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня. Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає УНН.

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«Ви знаєте, що санкції – це з одного боку персональні санкції, а з іншого – економічні та галузеві санкції. Але знову ж таки, слова санкції в Договорі немає, ми говоримо про «обмежувальні заходи». Я сподіваюся, що зможу представити Раді пропозицію – оскільки саме Рада має її схвалити – мою пропозицію як Високого представника разом з Європейською Комісією щодо регламенту, необхідного для впровадження цих санкцій або обмежувальних заходів, якщо Рада його затвердить», – сказав Боррель.

Також він розповів, що включатиме новий пакет.

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«Цей 12-й пакет включатиме більше списків; нові заборони (імпорту та) експорту – серед них, щодо алмазів – дії щодо посилення ліміту ціни на нафту, щоб зменшити дохід, який Росія отримує від продажу своєї нафти не нам, а іншим; боротьба з обходом і, як я вже сказав, заборона алмазів», – зазначив головний дипломат ЄС.

Боррель наголосив, що зараз фіналізуються останні деталі цього пакета.

«Пакет буде складений рішенням Ради, яка схвалить відповідні рішення, й регламентом Ради, який міститиме вказівки для держав-членів, як ці рішення втілювати. Цей регламент Ради може бути схвалений у середу...», – зазначив Боррель.

Раніше повідомлялося, що уряд США запровадив експортні обмеження щодо семи осіб та трьох компаній, які, ймовірно, допомагають РФ виробляти високоточну зброю.

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Нагадаємо, міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про нові санкції проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють в російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

До слова, президент України Володимир Зеленський 7 листопада, ввів санкції проти дев'яти юридичних осіб. Частина з них пов'язана з російським олігархом Михайлом Фрідманом.