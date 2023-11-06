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Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Блінкен здійснив неоголошений візит до Іраку
Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку в Багдаді
фото: Reuters

5 листопада Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку

У неділю, 5 листопада, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав із неоголошеним візитом до Іраку, де провів переговори з прем'єр-міністром країни Мохаммедом аль-Судані. Про це пише CNN.

Ентоні Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку в Багдаді. Їхня розмова тривала більше години.

Блінкен також відвідав посольство США у Багдаді, де взяв участь у брифінгу з питань безпеки американських об'єктів у країні.

Виступаючи перед журналістами після недільної зустрічі з Іраком, держсекретар США сказав, що його бесіда з прем'єр-міністром була продуктивною.

Блінкен також прокоментував напади угруповань, які підтримує Іран, на американські бази в Іраку.

«Потрібно не допустити, щоб конфлікт поширився на інші країни та регіони. США вже відповіли на напади підтримуваних Іраном угруповань і продовжуватимуть це робити, щоб захистити своїх співробітників в Іраку та Сирії. США робитимуть все можливе, щоб не допустити ескалації конфлікту», – сказав Блінкен на пресконференції.

Держсекретар США був в Ізраїлі, Йорданії, на Західному березі та на Кіпрі. З Іраку він вирушить до Туреччини.

Нагадаємо, американські бази в Іраку були обстріляні ракетами та дронами.

Теги: Ірак США посольство Ентоні Блінкен переговори

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