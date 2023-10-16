Путін готується до війни зі США? Диктатор зробив неоднозначну заяву

Володимир Путін: «Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни»

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що США готуються до війни із Росією та Китаєм, то йому, мовляв, теж нема іншого виходу, аніж готуватись до битви. Водночас, за його Путіна, Росія хоче миру. Таку заяву очільник Кремля зробив у розмові із пропагандистськими ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми всі готуємося до війни, ми всі готуємося, бо дотримуємося стародавнього принципу: хочеш миру – готуйся до війни. Але ми виходимо з того, що ми хочемо миру, але якщо вони хочуть воювати з Росією, то це зовсім інша війна», – сказав він.

Окрім того, господар Кремля цинічно порівняв війну в Україні, яку ведуть його війська, та в Ізраїлі. Він заявив, що його «СВО» – це зовсім інше, ніж зараз відбувається на Близькому Сході.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це не проведення СВО. Ви подивіться на Близькому Сході. Хіба там спеціальна військова операція? Хіба можна порівняти. А якщо говорити про війну з великими ядерними державами, то це інша історія зовсім. Я не думаю, що людям при здоровому глузді це може спасти на думку. Якщо вона приходить, то це змушує нас тільки насторожуватися. Тим більше, воювати відразу і з Росією, і з Китаєм. Нісенітниця, звичайно», – впевнений Путін.

Раніше повідомлялося, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.