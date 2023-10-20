Росія та Китай проти США. Чому так сталося?

Китайське керівництво впевнене, що майбутнє визначається стратегічним суперництвом зі США

Путін і Сі потрібні один одному. Не в сенсі союзництва – для цього немає передумов: ані спільних цінностей, ані взаємної довіри. Але в обох є бажання зробити світ більш «понятійним» і менш заснованим на правилах.

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Тобто принципи в ньому мають бути, але їхню інтерпретацію Сі та Путін, звісно кожен на свій кшталт, хочуть залишати за собою і тримати як предмет переговорів. Китайське керівництво впевнене, що майбутнє визначається стратегічним суперництвом зі США, Путін хоче такого суперництва навіть за умов, що сьогоднішня РФ стратегічним суперником вже не є і не буде. Але є одна сфера – ядерна зброя та її носії, де Путін почувається на одному рівні зі США – як у часи СРСР, які йому так подобаються. Саме тому РФ і зробила напередодні його зустрічі із Сі символічний крок з відміни ратифікації договору про ядерні випробування.

Натяк зрозумілий – як колись США виснажили занепадаючий СРСР в тому числі через гонку озброєнь тепер Путін хоче «повернути» цю відповідь до США, але не сам, а разом з Китаєм. В Китаю набагато менше ядерних боєголовок, ніж в РФ та США, але їхня кількість буде збільшуватися. Путін вважає, що США не зможуть самі витримати цю нову гонку озброєнь, власне її не хочуть, оскільки переживають непрості часи у внутрішніх політичних дискусіях, а підтримку колективного Заходу їм буде отримати важко.

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Саме тому вчорашня розмова із Сі у Пекіні була для Путіна стратегічно важливою, звісно у доповнення до тем, як продати більше російських ресурсів до Китаю і як далі розвиватиметься ситуація на Близькому Сході.

Путін буде пропонувати свої послуги Сі у всьому, що стосується головної мети китайського лідера – побудови світу, де Китай на одному рівні зі США та колективним Заходом. Він розуміє, що в цій грі РФ остаточно перетворюється на молодшого партнера Китаю, але гратиме далі, адже виходу в нього немає.

Але це також означає, що Сі наразі вигідно тримати Путіна в цій безвихідній ситуації, тобто не давати йому програти.

Сі прекрасно розуміє, що Захід «показав зуби» із застосуванням Atacams і буде це поступово, але стратегічно робити далі, в тому числі через постачання літаків. Китайці навряд перетнуть червоні лінії Заходу у постачанні РФ зброї, але поки що будуть і надалі надсилати майже все, щоб тримати російській режим.

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Якщо звісно Байден і Сі не домовляться про щось інше на своїй зустрічі, що планується наступного місяця. Тому поговорити із Сі до цього було так критично важливо для Путіна. Але Сі бачить світ через китайські і точно не російські окуляри.