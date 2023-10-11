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Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії, масований удар по Сектору Гази: головне за ніч
фото ілюстративне

Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази

Увечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії. Байден попередив тих, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС. У ніч проти 11 жовтня військові ізраїльської армії завдали ударів по більш ніж 70 цілях у «центрі терору» на території Сектора Гази. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 11 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Держдеп США анонсував візит Блінкена до Ізраїлю

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю вже найближчими днями. Про це повідомляє на брифінгу заявив прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер.

«Я хотів би повідомити, що найближчими днями Блінкен вирушить до Ізраїлю», – зазначив Міллер.

За його словами, держсекретар планує обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місці і те, як США можуть продовжувати надавати найкращу підтримку у боротьбі з терористами з ХАМАСу.

Байден попередив тих, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС

Країни, які хочуть втрутитися у війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, мають утриматись від таких дій. Про це заявив президент США Джо Байден.

«Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього», – наголосив глава американської держави.

Він нагадав, що США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

Умєров провів розмову з главою міноборони Бельгії

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Белігії Людивін Дедондер. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
 
За даними Міноборони України, Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

Ізраїль заявив про обстріл з території Сирії

Увечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії. Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Сил оборони Ізраїлю.

«Початковий звіт – деякий час тому було виявлено кілька пусків з території Сирії по ізраїльській території, частина пусків перетнула ізраїльську територію і, імовірно, впала на відкритій місцевості», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Ізраїлю повідомили, що солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійським і мінометним вогнем у напрямку джерела запуску в Сирії.

Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я

Авіаносець США «Джеральд Р. Форд» вже знаходиться у східній частині Середземного моря. Крім того, до Ізраїлю прибув перший літак з американськими боєприпасами. Про це йдеться в акаунті авіаносця в соцмережі Х.

Також разом з авіаносцем прибули крейсер USS Normandy та есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

До складу авіаносця входять 8 ескадрилій штурмових літаків і літаків підтримки. Його супроводжують крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

Ізраїль завдав масованого удару по 70 цілях у Секторі Гази

У ніч проти 11 жовтня військові ізраїльської армії завдали ударів по більш ніж 70 цілях у «центрі терору» на території Сектора Гази. Про це повідомляє пресслужба ізраїльської армії у Telegram.

«Нещодавно десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 70 цілях у районі Дарадж-Туффа (Daraj Tuffah). Район Дарадж-Туффа використовується як центр терору організації ХАМАС, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю», – йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові повідомляють, що також завдали ударів по інфраструктурі, що використовується терористичною організацією «Ісламський джихад».

Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю

Росія звинуватила Сполучені Штати у проведенні підготовки на своєму ядерному полігоні в Неваді. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише Reuters.

За словами Рябкова, Росія нібито виявила ознаки того, що США проводять підготовчі роботи до ядерних випробувань на полігоні в Неваді, тому РФ буде змушена відреагувати «дзеркально».

«Тоді виникне зовсім інша ситуація, але відповідальність за це лежить на Вашингтоні», – підкреслив Рябков.

Представник Державного департаменту США відкинув звинувачення Рябкова, назвавши це «тривожними зусиллями Москви посилити ядерні ризики та посилити напруженість у контексті її незаконної війни в Україні».

Зазначається, що США не планують відмовлятися від мораторію на ядерні випробування, ухваленого ще в 1992-му році відповідно до Договору про всеосяжну заборону випробувань. У Вашингтоні документ підписали, але не ратифікували.

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Теги: росія Ізраїль обстріл авіаносець ХАМАС Ентоні Блінкен

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