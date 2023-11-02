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Спікер Палати представників США заявив про підтримку допомоги Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Спікер Палати представників США заявив про підтримку допомоги Україні
Майк Джонсон раніше голосував проти підтримки України
фото з відкритих джерел

Майк Джонсон розглядає фінансування Ізраїлю та України як предмети для різних дискусій

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю. Про це повідомляє Politico.

Новообраний спікер чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на захист України від Росії, навіть якщо вони будуть відрізнятися за розміром або обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден.

Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону (США – ред.) та фінансування України «нерозривно переплетені». 

По суті, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю, як предмет для однієї дискусії, а проблеми з кордоном і Україною, як іншу.

Сенатор Роджер Маршалл сказав, що якби Джонсон спробував поєднати ці допомоги у голосуванні, «його фракція збунтується, і це, ймовірно, буде кінцем спікерства».

Сенатор-республіканець Джош Хоулі про позицію Джонсона щодо України та Ізраїлю сказав: «Він повторював знову і знову: «Слухай, для мене це просто цифри».

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд, відокремивши допомогу Ізраїлю від допомоги Україні.

Як повідомлялося, допомога США для України поставлена під питання через обрання Майка Джонсона спікером Палати представників. Політик виступає проти заклику президента Байдена включити фінансування для України до великого законопроєкту про надзвичайні витрати. 

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

Теги: США гроші Україна

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