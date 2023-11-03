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Палата представників США схвалила пакет допомоги Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Палата представників США схвалила пакет допомоги Ізраїлю
Майже всі демократи Палата представників США проголосували проти
фото з відкритих джерел

Республіканці схвалили законопроєкт більшістю голосів партії

Палата представників Конгресу США затвердила пакет допомоги для Ізраїлю на суму $14,3 млрд. Про це пише The New York Times.

Республіканці схвалили цей законопроєкт більшістю голосів партії. 226 проголосували за, 196 проти. Такі результати голосування – рідкісні, оскільки пакети допомоги Ізраїлю зазвичай користуються широкою підтримкою.

Проте законодавство, запропоноване новообраним спікером республіканців Майком Джонсоном, викликало незгоду у демократів через те, що воно обрізало ініціативу з податкового контролю в Інтернальній службі доходів. Тільки десять демократів підтримали законопроєкт.

Законопроєкт направляється до Сенату, де законодавці віддають перевагу об'єднанню допомоги Ізраїлю із коштами для допомоги Україні. Президент Байден просив про такий пакет на суму $105 млрд. Представники Білого дому заявили у вівторок, що він ветуватиме законопроєкт Палати.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті в середу, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.

31 жовтня Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроєкт, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії.

Раніше повідомлялося, що новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд, відокремивши допомогу Ізраїлю від допомоги Україні.

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні. 

Теги: США партії президент

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