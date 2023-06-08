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Британія розширила санкції проти Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія розширила санкції проти Білорусі
Розширені санкції містять заборону на експорт джерел доходу до Білорусі
фото з відкритих джерел

Велика Британія забороняє імпорт з Білорусі золота, цементу, деревини та каучуку

Велика Британія оголосила про нові санкції, націлені на експорт з Білорусі, який фінансує режим Лукашенка, інтернет-пропаганду та боротьбу з намаганнями РФ обійти західні санкції. Про це повідомили в МЗС Великої Британії.

«Розширені санкції містять заборону на експорт джерел доходу до Білорусі, припиняють обхід санкцій і забезпечують підстави для того, щоб білоруські організації не могли поширювати пропаганду у Великій Британії», – зазначено в повідомленні.

Велика Британія забороняє імпорт з Білорусі золота, цементу, деревини та каучуку, що є джерелами доходу для режиму Лукашенка, спираючись на заходи, введені в липні торік щодо заборони імпорту й експорту товарів на суму близько £60 мільйонів. 

Також блокують експорт до Білорусі з Великобританії банкнот і обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

Окрім того, санкції спрямовані на перешкоджання білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду. 

«Наші онлайн-заходи дають уряду можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Великій Британії. Це означає, що компанії соціальних медіа й інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими організаціями, які потрапили під санкції», – йдеться в повідомленні.

Також розширено критерії щодо Білорусі, що дають змогу уряду застосовувати санкції до ширшого кола людей, які підтримують режим. Це означає, що Велика Британія зможе запровадити обмеження до близьких родичів тих, хто вже потрапив під санкції.

«Окрім того, наші заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення тих, хто обходить санкції, враховуючи тісні зв’язки між білоруською та російською економікою, застосовуючи заходи до Білорусі, які ми вже застосували до Росії, щоб закрити лазівки та вирішити проблему обходу санкцій», – додали в МЗС Сполученого Королівства.

Це включає обмеження коштів, які Білорусь може залучити, шляхом подальшого обмеження білоруського доступу до фінансових ринків Великої Британії та запобігання імпорту товарів, як-от золото, яке могло походити з Росії.

Також Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 100 осіб та організацій, які підтримували чи сприяли утиску прав і свобод людини в Білорусі.

«Цей новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям Росії та ігнорує територіальну цілісність України», – сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. – Наша підтримка України залишатиметься рішучою стільки, скільки буде потрібно, і Сполучене Королівство без вагань запровадить подальші заходи проти тих, хто підтримує війну Путіна».

Нагадаємо, Велика Британія не збирається зупиняти військову підтримку України навіть після погроз РФ.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у знищенні Каховської ГЕС нібито винна Україна.

Лукашенку раптово здалось, що причиною підриву нібито стала потреба приховати нібито провалений початок українського контрнаступу, який ще навіть, за словами секретаря РНБО, не розпочинався.

 

Теги: Велика Британія Білорусь санкції Олександр Лукашенко

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