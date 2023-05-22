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ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду

glavcom.ua
ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду
Європейський Союз не перепідключатиме Россільгоспбанк до системи SWIFT
фото з відкритих джерел

РФ вимагає приєднання Россільгоспбанку до SWIFT у межах зернової угоди

Європейський Союз вирішив не перепідключати Россільгоспбанк до системи банківських платежів SWIFT до закінчення війни в Україні. Те саме стосується всіх інших банків із країни-агресорки Росії. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у коментарі росЗМІ. 

РФ вимагає приєднання Россільгоспбанку до SWIFT у межах зернової угоди.

«Без цього, звичайно, ми просто не можемо просуватися вперед», – сказав заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін.

Москва продовжила свою участь у зерновій ініціативі до 17 липня включно, але якщо блок не виконає вимог, агресор погрожує виходом з угоди, тому що це «ускладнює торгівлю російською сільськогосподарською продукцією».

«Єдиним, що заважає безперешкодним торговим потокам та експорту продовольства та сільгосппродукції через Чорне море, залишається війна», – сказав у відповідь Вершиніну Стано. Політик зазначив, що війна в Україні «погіршила і так серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки» у світі.

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. Її послугами користуються близько 11 тис. банків і фінансових установ у понад 200 країнах.

Нагадаємо, у зерновій угоді не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

До слова, у червні ЄС відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакета санкцій проти Росії через війну в Україні.

 

Теги: зерно санкції банк

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