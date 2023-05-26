Українські та британські парламентарі розробили три сценарії майбутнього

В майбутньому в Україні можуть виникнути проблеми під час реінтеграції Криму та Донбасу

Команди українських і британських парламентарів розробили три варіанти розвитку подій у майбутньому з метою завчасно побачити загрози і виклики і мати змогу відреагувати на них. Про це повідомила Директор Міжпартійної парламентської групи з питань майбутніх поколінь (Велика Британія) Керолін Бейлон під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми розробили три можливих сценарії, і ми можемо поговорити про їхній вплив на демократію та національну єдність», – розповіла Бейлон.

Перший сценарій полягає в тому, що відбувається світова війна і західні партнери більше не можуть надавати Україні достатню військову допомогу через глобальну економічну кризу. Через це Росія може досягти великого успіху в Україні, що також матиме вплив на Молдову та Естонію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Другий сценарій – автократія в Україні. Україна спроможна відкинути Росію і повернутися до кордонів 2022 року, підписати мирну угоду. Але загроза залишиться, в Україні матимуть місце певні авторитарні тенденції, триватиме корупція. Під час відбудови це призводить до розбіжностей із Заходом.

Третій сценарій – реалії єдності. Дії Росії мають протилежний ефект, і Росія не може зламати дух українців, а їхня рішучість битись перемагає. Росія хоче розколоти НАТО і ЄС, але вони об’єднуються і мають нових членів, зокрема Україну. Росія дуже серйозно послаблюється і деякі сепаратистські регіони постають проти Москви.

«В третьому сценарії ми приділяли уваги тому, що Україна має боротися з корупцією організовано, мати політичну волю до цього. Тоді світ та інвестори будуть знати, що їхні гроші витрачаються належним чином. Можливо, членство у ЄС прискорить реформи», – зазначила вона.

Крім того, парламентарка зазначила, що цей сценарій також демонструє, що в майбутньому в Україні можуть виникнути проблеми під час реінтеграції Криму та Донбасу, оскільки регіони протягом тривалого часу перебували під окупацією Росії. – «Населення решти території України може не довіряти тим, хто живе на Донбасі чи в Криму, вони вважатимуть їх колаборантами. Тут потрібно віднайти рівновагу, висвітлювати певні історії спроб опору в тих регіонах».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бейлон окремо приділила увагу боротьбі з дезінформацією, зокрема і на тимчасово окупованих регіонах України, оскільки в разі успіху російської пропаганди, вона може суттєво вплинути на курс і хід війни.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.