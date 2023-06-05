Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?

Затягування російської агресії проти України невпинно підриває російський економічний потенціал

Глава російської митниці відзвітував про катастрофу зборів податків до російського бюджету.

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Федеральна митна служба не виконала планового завдання зі збору податків. Вона приносить до бюджету агресора чверть надходжень, і за підсумками січня-травня зібрала 2,325 трлн руб (на 25% менше, ніж за той самий період торік).

Окрім митних зборів, упали й інші доходи.

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Статистика росстату за 1 квартал 2023 року показує дворазове падіння прибутку від нафти та газу, зниження прибутку на 60% у видобутку вугілля, також вдвічі знизився прибуток у металургів, мінус 21% – у обробній промисловості та мінус 24% – у сільськогосподарському секторі.

По всіх компаніях, які покриває росстат, прибуток знизився на 22% рік до року за 1 кв 2023 року.

Значне зниження прибутку в експортно орієнтованих компаніях, що формує основний внесок у дивіденди на російському ринку. Тому перспектива високих дивідендів з 1 жовтня 2023 року по 2025 рік досить сумнівна.

Особливо помітно проблеми російських компаній відобразилися у «оптовій торгівлі». Там обвал сягнув 3 разів порівняно із першим кварталом 2022 року.

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«Оптова торгівля» – це насправді барометр стану російської економіки в найрізноманітніших сферах, що працюють як на експорт російських товарів, так і внутрішні поставки по РФ, і нарешті – на завезення найрізноманітнішої продукції із-за кордону. Трикратний обвал прибутків у ній якнайкраще ілюструє усю критичність ситуації в РФ.

На цьому тлі формується усе більше умов для згортання інвестицій у відповідні сфери, а відтак і їх довгострокової деградації.

З іншого боку, агресивна війна провокує масоване зростання витрат (від воєнних закупівель до оплати праці, від рекордного зростання зовнішніх витрат до подорожчання внутрішніх інвестицій та логістики).

До цього додається ускладнення торгових, логістичних та фінансових зовнішніх відносин у зв'язку з санкціями, що змушує збільшувати ланцюжок посередників, а це додаткові витрати. А підсанкційні товари доводиться продавати ще й з великими знижками – аби брали.

Затягування російської агресії проти України невпинно підриває російський економічний потенціал. І попри весь запас міцності, російська економіка просідає дедалі відчутніше.

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І далі ж буде!