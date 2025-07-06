Британія відновила дипломатичні відносини з Сирією після 14-річної перерви

Велика Британія відновлює дипломатичні зв’язки, оскільки хоче підтримати новий сирійський уряд у виконанні його зобов’язань зі створення стабільної держави

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснив офіційний візит до Сирії, ознаменувавши цим кроком відновлення дипломатичних відносин між Лондоном і Дамаском, перерваних 14 років тому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уряд Великої Британії.

У своїй заяві глава британського МЗС наголосив, що після багаторічного конфлікту у сирійського народу з’являється надія на краще майбутнє. За словами Леммі, Велика Британія відновлює дипломатичні зв’язки, оскільки вважає за необхідне підтримати новий сирійський уряд у виконанні його зобов’язань зі створення стабільної, безпечної держави.

«Стабільна Сирія відповідає інтересам Великої Британії, оскільки це зменшує ризик нелегальної міграції, забезпечує знищення хімічної зброї, сприяє боротьбі з тероризмом та втіленню урядового плану змін», – наголосив міністр.

У рамках відновлення відносин Лондон оголосив про виділення 2 мільйонів фунтів стерлінгів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для підтримки її зусиль із ліквідації хімічної зброї, що залишилася у Сирії після дій режиму Асада.

Також було анонсовано новий пакет гуманітарної допомоги на суму £94,5 млн. Ці кошти спрямують на екстрену підтримку сирійського населення, а також на довгострокове відновлення країни – зокрема через розвиток освіти, підтримку засобів до існування та допомогу державам регіону, які приймають сирійських біженців.

Раніше ми писали, що Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Країна передасть 350 ракет класу «повітря-повітря» Asraam, фінансування якого здійснять за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів (еквівалент – 3 млрд 927 млн грн) – відсотків, отриманих від заморожених активів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час саміту НАТО в Гаазі заявив, що Росія повинна нести відповідальність за «варварську та незаконну війну», і використання коштів із її активів є справедливим кроком.