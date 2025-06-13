Нетаньягу ризикнув. Ізраїльська операція в Ірані та її наслідки

Ще одна війна вразила світ. І це невтішні новини для України

Ранок п’ятниці 13 червня почався із приголомшливої новини: вночі військово-повітряні сили Ізраїлю завдали низку ударів по ядерних та ракетних об'єктах в Ірані. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція зі знищення ядерного потенціалу Ірану та потенціалу в галузі балістичних ракет триватиме кілька днів. Ізраїльські військові пояснили, що останніми тижнями в Ізраїлю «з'явилися ознаки» того, що Іран прагне створити ядерну бомбу.

Деталі операції

За словами прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, метою операції є виведення з ладу ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та військового потенціалу Ірану. Ізраїльське видання Ynet наводить деталі операції, що має назву «Леви, що сходять». Стало відомо, що ця спільна операція ЦАХАЛ і «Моссаду» готувалася пів року. Зокрема, серед її етапів було введення агентів «Моссаду» на територію Ірану, приховане розміщення зброї та створення бази дронів-камікадзе поряд із Тегераном (тут чимало експертів проводять паралелі із операцією Служби безпеки України «Павутина»). Загалом атака поділялась на три частини:

Перша: групи «Моссаду» завчасно розмістили зброю у відкритих зонах поруч з іранськими зенітними установками. Під час повітряної атаки ці збройні системи були активовані і завдавали удари по заздалегідь визначеним цілям.

Друга: та сама «Павутина» по-ізраїльськи». Замасковані засоби атаки були розгорнуті на транспорті, заздалегідь потайки доставлених до Ірану. Вночі саме вони вразили ППО Ірану.

Третя: ізраїльські безпілотники, розміщені біля Тегерана, були активовані вночі та запущені по пускових установках ракет класу «земля — земля» на базі в Асфагабаді.

Одночасна ракетна (200 літаків щонайменше двома хвилями) і безпілотна атака на Іран, як запевняє ізраїльська сторона, була здійснена превентивно. Адже Іран, який роками збагачував уран, був близький до створення власної ядерної зброї, метою якої був саме Ізраїль. За словами Нетаньягу, Іран збагатив достатньо урану для виробництва дев'яти ядерних бомб і створив величезний запас балістичних ракет. Він також додав, що Іран все ще має можливості завдати ударів по Ізраїлю.

В ізраїльській армії підкреслили, що світ намагався зупинити Іран дипломатією, але безуспішно, тому ЦАХАЛ був зобов'язаний діяти для захисту громадян Ізраїлю.

Чого досяг Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю у своєму зверненні заявив, що удари були спрямовані на пошкодження ядерної інфраструктури Ірану, а також заводів з виробництва балістичних ракет.

За даними Aljazeera, удари підтверджено в таких містах:

Натанз – вибухи на головному об'єкті зі збагачення урану;

Тебріз – вибухи поблизу ядерного дослідницького центру та двох військових баз;

Ісфахан, що на південь від Тегерана;

Арак, що на південний захід від Тегерана;

Керманшах, що на заході від Тегерана;

Тегеран та військові об'єкти в навколишньому районі;

Фордоу – об’єкт зі збагачення урану.

Уражені іранські міста інфографіка: Aljazeera

За даними МАГАТЕ, ядерні об’єкти в Фордоу та Ісфахані залишилися неушкодженими. У Натанзі ж виявлено радіоактивне забруднення всередині ядерного комплексу, повідомляє Організація з атомної енергії Ірану. Ізраїль своєю чергою заявляв про значні пошкодження об'єкта. Організація з атомної енергії Ірану запевнила, що радіоактивне забруднення було виявлено лише на території самого об'єкта в Натанзі – за його межами слідів не виявлено, а показники радіації залишаються в нормі.

Ліквідація іранського військового керівництва була окремо ретельна продумана Ізраїлем. Так, ізраїльські спецслужби обманом заманили іранських генералів на нараду перед авіаударом. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що більшість керівництва військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було знищено в результаті одного удару. За даними Збройних Сил Ізраїлю, у результаті атаки було ліквідовано начальника Генерального штабу Збройних сил Мохаммада Хоссейна Багері, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хоссейна Саламі, командувача штабу надзвичайного командування «Хатам аль-Анбія» Голам-Алі Рашида, а також генерала, командувача аерокосмічними силами КВІР Аміра-Алі Хаджізаде. Останній брав активну участь у постачанні БПЛА типу «шахед» Росії.

Наслідки удару ізраїльської ракети по багатоповерхівці в Ірані фото: vtcnews.vn

За даними ж іранського агентства Tasnim, також загинули шість вчених-ядерників: Абдулхамід Мінучехр, Ахмад Реза Золфакарі, Сейєд Амір Хоссейн Фекі, Матлабізаде, Мохаммад Махді Техранчі та Ферейдун Аббасі.

Загалом після нічної атаки Ізраїлю госпіталізовано щонайменше 95 людей у ​​12 провінціях Ірану.

Звісно, Іран не змовчав. Аятола Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль своїм ударом «приготував собі гірку і болісну долю» і має чекати на «суворе покарання». «Потужна рука збройних сил Ісламської республіки не дасть йому спокою. Під час нападу противника кілька командирів та вчених загинули. Їхні наступники і сподвижники без зволікання виконають свої обов'язки», – сказав він.

Після попередження керівництва Ізраїлю про те, що Іран битиме у відповідь по країні, ізраїльтяни почали активно готуватися до надзвичайної ситуації – скуповувати продукти. Повітряний простір країни закрито, літаки перенаправляються в інші країни.

Супермаркет Ізраїлю 13 червня фото з відкритих джерел

Ізраїль позакривав свої диппредставництва в усіх країнах світу. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.

Нетаньягу заявив, що «іранська операція» триватиме стільки, скільки необхідно: «День звільнення Ірану від тиранії близький як ніколи». Після такої суворої заяви Нетаньягу швиденько евакуювався до Греції «літаком Судного дня» «Крило Сіону».

Реакція світу

Іран, звісно, не змовчав. «Ізраїль та США «отримають сильний ляпас» через ізраїльські удари по Ірану», – заявив в ефірі державного телебачення прессекретар іранських збройних сил генерал Абольфазл Шекарчі. Відповідь відтягувалася до вечора п’ятниці: Іран запустив по Ізраїлю понад сотню балістичних ракет.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після появи інформації про ізраїльський обстріл, поспішив заявити, що Вашингтон не причетний до цієї операції, і застеріг Іран від дій проти американської сторони. Згодом з’явилась заява президента США Дональда Трампа про те, що він геть не стурбований бойовими діями на Близькому Сході. Як зазначив американський лідер, США «знали все» про удар Ізраїлю по Ірану. Він наголосив, що «намагався врятувати Іран від приниження і смерті». «Я дуже сильно намагався врятувати їх, тому що я хотів би, щоб угода була досягнута (мається на увазі відмова Ірану від ядерної програми, – «Главком»). Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно», – сказав Трамп. Але Іран після такої зухвалої ізраїльської атаки офіційно вийшов з ядерних переговорів з США.

Тим часом Штати направили свої есмінці до Східного Середземномор’я. У свою чергу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Ізраїль намагається втягнути світ у катастрофу» після ударів по Ірану. Політик закликав міжнародних лідерів зупинити «бандитизм» Єрусалима.

Міністерство закордонних справ 13 червня опублікувало рекомендації для українців через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході та закликало утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації.

«Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках. Важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону, запобігти цивільним жертвам, – зазначили в українському МЗС та нагадали, що «іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців».

А от МЗС РФ відзначилося відверто цинічною заявою: «Рішуче засуджуємо силову акцію Держави Ізраїль на порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй та норм міжнародного права у ніч проти 13 червня. Неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, сплячих мирних містах, об’єктах ядерно-енергетичної інфраструктури категорично неприйнятні». Хто як не РФ от вже четвертий рік поспіль завдає саме «неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, її громадянах, сплячих мирних містах»? Але, по суті, Москва «злила» союзника, обмежившись лише «глибоким занепокоєнням» та закликавши сторони до стриманості.

Що кажуть аналітики

Bloomberg: «Нетаньягу ризикує прискорити виробництво іранської бомби» скріншот Bloomberg

Bloomberg аналізує, чому Ізраїль зважився атакувати іранські об'єкти збагачення ядерного палива саме зараз, адже Нетаньягу роками виношував цю ідею та намагався переконати США надати допомогу. Проте він обрав ранній ранок 13 червня, щоб діяти самостійно.

Автор статті наводить три причини такого рішення. Перша – суттєве погіршення іранської протиповітряної оборони за останній рік. «Протягом десятиліть Іран озброював ракетами як «Хезболлу» в Лівані, так і ХАМАС у Газі. Зміни в стратегічному середовищі створили вікно для атаки зі значно меншим ризиком як для єврейської держави, ніж у минулому. І ця можливість не триватиме вічно», – пише видання.

Друга причина, яку називає Bloomberg, це особисті політичні інтереси ізраїльського прем'єр-міністра. Переконання, що Нетаньягу затягує та розширює війну в Газі з егоїстичних міркувань, зараз широко поширене в Ізраїлі та за його межами. «Конфлікт утримує його при владі, запобігаючи краху уряду. Він також відкладає неминуче післявоєнне розслідування надзвичайних провалів у сфері безпеки та політики, які дали можливість ХАМАС здійснити терористичну атаку 7 жовтня 2023 року», – йдеться у матеріалі.

На підтвердження цього аргументу автор статті нагадує, що рішення Нетаньягу про напад було прийнято лише через кілька днів після того, як він та його кабінет ледве уник вотуму недовіри в Кнесеті, і в той час, коли широка народна підтримка, якою він колись користувався для продовження боротьби в Газі, зникла.

«Ще одне важливе питання полягає в тому, чи ґрунтується план Нетаньягу щодо успіху у війні, яку він розпочав, на залученні США. Серед військових аналітиків давно панує думка, що самостійно Ізраїль може завдати лише обмеженої шкоди; для успіху йому потрібні 15-тонні бомби для знищення бункерів, які є лише в Америки», – пише Bloomberg.

Автор зауважує, що найсучасніші каскади центрифуг Ірану для збагачення урану закопані на глибині від 60 до 90 метрів під горою у Фордоу, приблизно за годину їзди на південь від Кума. Нині Іран будує ще глибший об'єкт, щоб замінити наземний у Натанзі.

New York Times: «Удар Ізраїлю по Ірану стався в момент слабкості іранських маріонеток» скріншот New York Times

Протягом чотирьох десятиліть Іран вкладав мільярди доларів, зброю та військові знання у грандіозний проєкт: створення мережі антиізраїльських ополчень на Близькому Сході, відомих як «Вісь Опору», які б приєдналися до Ірану у разі війни з Ізраїлем. Приголомшлива серія ізраїльських ударів по Ірану підкреслила, наскільки деградувала ця вісь за останній рік, пише New York Times. Мало хто очікує, що ці збройні групи змістовно відреагують на ізраїльську агресію, кажуть експерти.

«Найяскравішим проявом ослаблення цієї позиції стало те, що «Хезболла», ліванське бойове угруповання, яке вважається найпотужнішим союзником Ірану, засудило напад Ізраїлю, але не пообіцяло жодних військових дій у відповідь. Це помітне задкування з боку групи, яка тривалий час служила центральним стовпом осі. Хусити в Ємені також не згадали про військову відповідь у своїй заяві, що засуджує напад Ізраїлю», – пише видання.

У статті йдеться, що і «Хезболла», і Іран втратили ключового союзника у грудні, після того, як сирійські повстанці повалили уряд Башара Асада, витіснивши ключового союзника Ірану в регіоні та перерізавши основний сухопутний шлях, який той використовував для постачання зброї та грошей «Хезболлі» в Лівані. Нова ж влада Сирії чітко заявила, що проіранський уряд більше не бажаний у Сирії, і продемонструвала початкову готовність до взаємодії з Ізраїлем.

Серед союзників Ірану ще залишаються іракські ополченці та хусити. Серед кількох великих іракських ополчень, лідер лише одного, яке діє переважно в Сирії та атакувало Ізраїль — Катаїб Саїд аш-Шухада — запропонував збройну відповідь на напад Ізраїлю. «Якщо розпочнеться війна, то сотні терористів-смертників прибудуть вчасно», – запевнив генеральний секретар ополчення Абу Алаа аль-Валае.

«Найсильнішим елементом осі зараз, схоже, є хусити, які контролюють більшу частину північно-західного Ємену та з жовтня 2023 року запускають ракети та безпілотники по Ізраїлю та атакують кораблі в Червоному морі, що чиновники хуситів охарактеризували як кампанію солідарності з палестинцями в Газі», – пише видання і нагадує, що минулого місяця Ізраїль бомбардував міжнародний аеропорт у Ємені, який обслуговує столицю Сану, завдавши значної шкоди та знищивши останні літаки, що використовувалися урядом хуситів.

«Хусити все ще зберегли здатність атакувати кораблі в Червоному морі, а минулого місяця вони розширили свої атаки на ізраїльські інтереси там, включивши до них судна в порту Хайфа або на шляху до нього», – додає New York Times.

Financial Times: «Чи може Ізраїль знищити ядерні об'єкти Ірану?» скріншот Financial Times

Обидва іранські ядерні об'єкти, по яких цілив Ізраїль, Фордоу і Натанз, були створені з урахуванням можливості таких ударів, пише Financial Times. Так, заводи зі збагачення палива у Фордоу і Натанз розміщені під десятками метрів залізобетону. Знищення такої споруди вимагатиме послідовних ударів бомбами, що знищують бункери.

У статті йдеться, що США мають бомбардувальники-невидимки B-2 з потужними боєприпасами вагою 13,6 тис. кг, розроблені саме для такого типу ударів. А от можливості Ізраїлю більш обмежені – якщо він діє самостійно. Ізраїльські винищувачі-бомбардувальники F-15 можуть нести 4000-5000-фунтові (1,8 тис. кг – 2,2 тис. кг) бомби GBU-28 для знищення бункерів, кожна з яких здатна пробити 5-6 м бетону. Ізраїль має такі бомби, але їхня кількість є суворо охоронюваним секретом, і більшість аналітиків сходяться на думці, що країна не має їх достатньо для виконання цього завдання.

У Ізраїлю чимало проникаючих бомб BLU-109 вагою 2000 фунтів (900 кг), які можна випускати з на винищувачів-невидимок F-35. Саме їх було використано в жовтні 2024 року для знищення лідера «Хезболли» Хасана Насралли в підземному сховищі в Бейрут. Проникнення крізь укріплені бункери, що захищають ядерну програму Ірану, маловірогідно, йдеться у статті.

«Ізраїль також може атакувати ядерні об'єкти зброєю дистанційного використання — балістичними ракетами з винищувачів, що пролітають над сирійським повітряним простором. Але самих лише цих засобів буде недостатньо», – пише Financial Times.

«Ізраїль може завдати значної шкоди ядерній програмі Ірану. Сумнівно, що вони зможуть знищити все самостійно, але я думаю, що вони готові продовжувати завдавати ударів з часом», — сказав Метью Севілл, керівник кафедри військових наук Королівського об’єднаного інституту військових сил у Лондоні.

Financial Times також детально пояснює, чому Ізраїль атакував саме ці об’єкти. «На обох об'єктах експлуатуються тисячі центрифуг, призначених для виробництва різних марок збагаченого урану. Вони створили великий запас урану, збагаченого на 60%, який потребуватиме незначного подальшого збагачення для досягнення рівня збройового придатності в 9%. МАГАТЕ у травні підрахувало, що Іран накопичив загалом 408,6 кг, а сучасні центрифуги в Натанзі та Фордо виробляють в середньому 33,5 кг на місяць. Згідно зі звітом ІДІЛ, значну частину цього запасу збагаченого урану, можливо, було переміщено на об'єкт в Ісфахані, на завод з виробництва тепловиділяючих пластин.

У матеріалі йдеться, що ППО Ірану може бути небезпечною для ізраїльських літаків. «Наприклад, у 2018 році Сирія збила ізраїльський F-16 за допомогою зенітно-ракетної системи С-200, російської системи, яка була прийнята на озброєння наприкінці 1960-х років», – нагадує видання.

«Іран в останні місяці також збільшив виробництво балістичних ракет приблизно до 50 на місяць, маючи на меті мати змогу запускати більше ракет, ніж Ізраїль може від них захистити. Поточний арсенал балістичних ракет та безпілотників Ірану є ретельно охоронюваною таємницею, але, за оцінками американської розвідки, країна має близько 2000 балістичних ракет з боєголовками, які можуть нести 2000 фунтів (900 кг) вибухівки або більше», повідомляє видання із посиланням на Axios.

Порівняння військових ресурсів Ізраїлю та Ірану

Видання зазначає: попри меншу чисельність, ізраїльська зброя значно сучасніша і витонченіша скріншот Financial Times

Як все це вплине на Україну

Один з найбільш передбачуваних наслідків загострення на Близькому Сході для України – це відвернення уваги США від російської агресії. Власне, це вже відбувається: ще 8 червня стало відомо, що адміністрація президента США вирішила перекинути на Близький Схід 20 тис. спеціальних ракет для боротьби з «шахедами». Ракет, які були обіцяні Україні.

Водночас, на думку брюссельського аналітика Роланда Фроденштайна, це не та відволікаюча подія, якої бажає Дональд Трамп. «Я гадаю, він розлючений тим, що Нетаньягу проігнорував його прохання відкласти атаку. І ми також можемо побачити, як США втягуються у справжню війну, адже Іран уже пообіцяв завдати удару у відповідь не лише по Ізраїлю, а й по американських базах. А їх у регіоні чимало. Тож на відміну від України, де США не залучені безпосередньо, у цьому випадку США можуть самі розпочати воєнні дії на Близькому Сході», – зазначив експерт в коментарі «Радіо Свобода».

Інша проблема – через проблеми на Близькому Сході трейдери констатують підвищення цін на нафту: ф'ючерси на сиру нафту різко зросли – до 13%, а ф'ючерси на марку WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зростають у ціні на $5,91 (8,69%), до $73,95 за барель. А це вже грає на руку Кремлю, який фінансує з нафтових грошей війну проти України. Як пише Trading Economics, перспектива розширення конфлікту на Близькому Сході загрожує руху суден в Ормузькій протоці – головному шляху для 20% глобальних поставок нафти.

Але є підозри, що стрибок цін буде тимчасовим. «Реальних передумов (для росту цін) немає. Думаю, за місяць або швидше нафта повернеться до рівня $60», – зазначає аналітик Віктор Андрусів.

В ударі по Ірану є й безперечний позитивний для України момент. Тегеран давно допомагає Москві у війні проти України – саме він з перших місяців війни постачає до країни-агресора безпілотники Shahed та ділиться з нею технологіями виробництва дронів. У своїй заяві МЗС України (після висловлення тривоги таким розвитком подій на Близькому Сході та заклику уникнути подальшої дестабілізації регіону) нагадало про військове союзництво Тегерану та Москви.

«Радіо Свобода» цитує главу брюссельського відділення Німецького фонду Маршалла Яна Лессера, який переконаний: напад на Іран змусить Тегеран більше концентруватись на власних потребах і менше допомагати Путіну.

«Очевидно, будь-що, що зменшує здатність Ірану надсилати зброю до Росії – передусім дрони – буде корисним (для України)», – зазначив експерт.

Наталія Сокирчук, «Главком»