У Великій Британії поліція вилучила 2,4 тонни кокаїну з Панами

Велика Британія залишається одним із найбільших споживачів кокаїну в Європі

У Великій Британії правоохоронці вилучили одну з найбільших партій кокаїну в історії країни. Поліція вилучила наркотиків на суму майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SkyNews .

Повіддомляється, що понад 2,4 тонни кокаїну виявили в морському порту London Gateway, що на сході Лондона. Корабель прибув із Панами, а наркотики були ретельно сховані серед великогабаритних контейнерів. Щоб дістатись до схованки, фахівцям довелося зняти 37 контейнерів.

За словами представників прикордонної служби, операція була результатом спільної роботи британських та міжнародних служб розвідки. Вилучення стало шостим за розміром в історії Британії.

Влада підкреслює, що такі обсяги свідчать про серйозну загрозу, оскільки Велика Британія залишається одним із найбільших споживачів кокаїну в Європі. Минулого року рівень смертності від цього наркотику в країні зріс на понад 30%.

Чиновники також зазначили, що вилучення відбулося напередодні великих літніх фестивалів, таких як Glastonbury, і це допоможе не допустити потрапляння наркотиків до молоді та на масові заходи. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Бельгії в порту Антверпена поліція вилучила 11,5 тонни кокаїну.

Як повідомляється, така партія кокаїну була доправлена через океан із Гаяни та затримана після прибуття в порт Антверпена. У поліції зазначають, що її вартість на чорному ринку перевищує 900 млн євро.

Наркотики належали організованому злочинному угрупованню, яке очолював 77-річний ветеран поліції, колишній начальник відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри під час доставки наркотиків до Європи.

В рамках операції були затримані 20 осіб, серед них троє співробітників поліції, співробітник порту та юрист.

До слова, канабіс у мармеладі Haribo виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі. Виробник солодощів Haribo закликав покупців у Бельгії та Люксембурзі не їсти певних видів мармеладу і повертати їх назад компанії.

З'ясувалося, що упаковки з тієї ж партії, де виявили канабіс у Нідерландах, продавалися і в цих країнах.

Наголошується, що на даний момент невідомо, як наркотики опинилися в кілограмових упаковках Haribo Happy Cola F!ZZ з виробничим кодом L341-4002307906, термін придатності яких повинен закінчитися в січні 2026 року.