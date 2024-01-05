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Україна домовляється з Британією про посилення ППО: Банкова повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна домовляється з Британією про посилення ППО: Банкова повідомила деталі
Єрмак провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу
фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак: «Погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія»

Велика Британія погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України після масованих атака РФ. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після телефонної розмови з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

«Погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія.  Також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Подякував уряду й народу Великої Британії за всю оборонну допомогу нашій державі та лідерство в підтримці України в боротьбі за свободу, демократію та безпеку у Європі», – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента також поінформував співрозмовника про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснила РФ у період новорічних свят та акцентував, що від цих терористичних актів Росії загинули десятки українців та понад 150 були поранені.

Єрмак повідомив, що під час розмови обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться в січні в Давосі.

Нагадаємо, триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Андрій Єрмак Велика Британія системи ППО

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