Студентка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знаймоств

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах

Дівчина писала романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру курсантці одного з правоохоронних вищих навчальних закладів Дніпропетровщини, яка ошукала мешканку Дніпра на понад 800 тис. гривень

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Правоохоронці повідомляють, що дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж. Познайомившись з іншою дівчиною, вона почала писати тій романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном.

«Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє. Згодом «залицяльник» написав, що перебуває у зоні бойових дій, через що зустрітися наживо не вийде, але пообіцяв періодично відправляти дівчині подарунки через свою племінницю. Так званою племінницею, яка приносила подарунки, виявилася сама підозрювана», – розповідають в ДБР.

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Підозрювана у шахрайстві фото: dbr.gov.ua

За даними слідства, в один з моментів «боєць» повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тис. гривень, все відправила на рахунок шахрайки.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила адмінів груп у месенджерах, які «зливали» місця вручення повісток.

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«Адміністрували деструктивні Телеграм-канали та групи у месенджер «Viber» мешканці регіону. Для забезпечення постійного та безперебійного функціонування груп, поповнення їх більшою кількістю підписників, надавали дозвіл іншим учасникам оперативно розміщувати інформацію, де «працює» ТЦК, та закликали чіткіше вказувати їх «локації», – повідомляють правоохоронці.

Стало відомо, що настоятель храму УПЦ МП отримав строк за інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.