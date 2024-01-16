США та Британія завдали ударів по аеропорту хуситів у Ємені: супутникові знімки

Ракетні атаки військ США та Британії на об'єкти хуситів в Ємені призвели до пошкоджень різних будівель і техніки

Кадри зі супутника Planet Labs демонструють наслідки атаки союзників по цілях в єменському аеропорту на заході країни

Ракетні атаки військ США та Великої Британії на об'єкти хуситів в аеропорту Ходейда в Ємені на минулому тижні призвели до пошкоджень різних будівель і техніки. З'явилися відповідні супутникові знімки. Про це повідомляє «Схеми».

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Кадри зі супутника Planet Labs, що опинилися в розпорядженні видання, демонструють наслідки атаки союзників по цілях в єменському аеропорту на заході країни.

Порівнюючи знімки цього регіону з 23 грудня минулого року та 13 січня, можна побачити, що ракетних ударів, ймовірно, було кілька.

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Сам аеропорт міста Ходейда, яке є одним з головних портових о'єктів хуситів, не використовується для регулярних рейсів. На це, зокрема, вказує стан його злітної смуги, яка була пошкоджена раніше.

Як повідомлялося, британські та американські війська завдали нових ударів по військових об'єктах у Ємені.

У ніч на 12 січня збройні сили США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів, завдали спільних ударів по об'єктах хуситів на території Ємену. В операції були залучені літаки й кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання бойовиків. Було вражено 60 цілей у 16 місцях.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США надіслали Ірану приватне повідомлення щодо хуситів у Ємені.