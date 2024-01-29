Кабмін розширив допомогу двом категоріям українців: хто може отримати гроші

Відтепер допомога призначатиметься на шість місяців

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим. Уряд дозволив виплачувати допомогу для внутрішньо переселених осіб, навіть якщо в родині є непрацюючі люди працездатного віку. Але вони повинні працевлаштуватись, або стати на облік як безробітні. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Зокрема, як зазначається, раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу.

Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там.

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«Відтепер цю ситуацію змінено. Оскільки уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться із-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні і не мають власних джерел доходів, допомога призначатиметься на 6 місяців: для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ; для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ», – йдеться у повідомленні.

В Кабміні зазначили, що аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

«Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію», – заявили в уряді.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив до 1 березня, після чого отримувати допомогу будуть лише певні категорії переселенців. «Ми спільно з урядом вирішили ще на місяць продовжити абсолютно всім, до 1 березня, існуючі умови виплат. Тобто нічого не змінюється, автоматично нові критерії переносяться з 1 лютого на 1 березня. По цьому ми вже досягли домовленостей всередині уряду і знайшли відповідний ресурс, бо це не малий ресурс: один місяць продовження таких допомог тягне нам понад 6 млрд грн», – сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, при цьому з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені пенсіонерам з категорії ВПО, у яких пенсія менше за 9444 грн, тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу допомога продовжуватись не буде. Також автоматично продовжується допомога для людей з інвалідністю першої та другої груп, а також для дітей-сиріт.

Як повідомлялося, із 1 березня в Україні запрацюють нові правила надання допомоги ВПО, про які пізніше повідомить Міністерство соціальної політики. Однак виплати будуть продовжені ще на шість місяців.