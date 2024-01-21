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Хто може отримати пенсію понад 13 тисяч грн: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто може отримати пенсію понад 13 тисяч грн: роз’яснення
Пенсіонерам, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, призначають компенсацію
фото: glavcom.ua

Для пенсіонерів, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, діє індивідуальна система розрахунків

Постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС призначається державна та додаткова пенсії. Це стосується як ліквідаторів, так і цивільного населення. Про це інформує Пенсійний фонд України.

Коли чорнобильці можуть вийти на пенсію

Для пенсіонерів, які отримали інвалідність унаслідок аварії на ЧАЕС, діє індивідуальна система розрахунків. Їм призначають компенсацію у сумі, яка відшкодовує збитки, отримані у 1986-1990 роках, або ж ця виплата корелюється відповідно до зарплати.

Якщо ж особи не були працівниками ЧАЕС, але проживали чи здійснювали іншу діяльність на території з найбільшою концентрацією радіоактивного забруднення, вони можуть отримати зменшений пенсійний вік. Такі українці можуть вийти на пенсію на 1-13 років раніше. Так, наприклад, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження. При цьому тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. Але важливо, що в підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років.

Розмір пенсій для чорнобильців

Пенсія за інвалідністю для чорнобильців має встановлені мінімуми. Станом на 1 березня 2023 року пенсійні виплати по інвалідності для чорнобильців не можуть бути меншими за:

  • 8 187,48 гривні – для I групи;
  • 6 549,98 гривні – для II групи;
  • 5 048,95 гривні – для III групи та неповнолітніх осіб з інвалідністю.

Пенсія ліквідаторів залежить від встановленої для них групи. На момент останньої індексації ці виплати такі:

  • 13 376,21 гривні – для I групи;
  • 10 700,97 гривні – для II групи;
  • 8 025,73 гривні – для III групи.

Нагадаємо, що крім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати. Зокрема, це компенсаційна доплата, надбавка за дітей та донорство. Ба більше, деякі пенсіонери мають право отримати одразу 10 пенсій. 

До слова, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис грн, зменшилася з 39% до 30% за минулий рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис грн: з 23% до 21%. В той самий час зросла кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис грн.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

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Теги: пенсіонери гроші пенсія

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