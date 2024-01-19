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Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США
Закон, який підписав Байден, передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік у двоетапному форматі – до 1 та 8 березня
фото з відкритих джерел

Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, що дало змогу уникнути «шатдауну»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

«Президент підписав закон про подальші додаткові асигнування та інші продовження, 2024», який забезпечує асигнування федеральним агентствам на 2024 фінансовий рік для продовження проєктів і заходів, що фінансуються в чотирьох із 12 щорічних законопроєктів про асигнування до 1 березня 2024 року», – ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що для решти восьми законопроєктів про асигнування передбачає фінансування до 8 березня 2024 року.

Кілька місяців тому президент США Джо Байден попросив Конгрес виділити на потреби нацбезпеки понад $100 млрд. Близько $60 млрд із цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні. Однак пакет не підтримав Конгрес.

Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

Як повідомлялося, сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня.

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Зазначимо, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив, що прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

Теги: США Джозеф Байден гроші бюджет

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