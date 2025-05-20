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Важливий підсумок розмови Путіна та Трампа: що пишуть американські ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Важливий підсумок розмови Путіна та Трампа: що пишуть американські ЗМІ
ЗМІ розкрили значення розмови президентів США та Росії
фото із відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп «відійшов» від своєї колишньої тактики погроз у бік Росії 

Лідерів Європейського союзу шокували заяви американського лідера Дональда Трампа після його телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє «Главком», про це повідомила газета Financial Times.

«Особа, знайома з перебігом переговорів, сказала, що лідери були приголомшені тим, як президент США описав досягнуті домовленості», – йдеться у матеріалі видання.

Уточнюється, що представників європейських держав здивувала заява Трампа про можливу відмову від ролі посередника між РФ та Україною у питаннях щодо врегулювання війни.

Крім того, лідери ЄС побоюються можливого укладання угоди між Трампом та Путіним, через яку американський лідер зможе «продати» інтереси України.

Президент США Дональд Трамп «відійшов» від своєї колишньої тактики загроз санкціями на адресу Росії за підсумками телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним. Про це пише американська газета The New York Times.

«Він сказав, що умови обговорюватимуться безпосередньо між країнами, що воюють… Це стало відходом від нещодавніх загроз Трампа про посилення тиску на Росію», – йдеться у повідомленні видання.

До слова, інші іноземні ЗМІ пишуть, що телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним має вигляд очевидної поразки американського президента. 

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог президентів тривав понад дві години. Стало відомо, що у розмові фігурував президент України Володимир Зеленський.

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Теги: путін Дональд Трамп президент диктатор

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