Титулований російський дзюдоїст допомагає збирати кошти для окупантів (фото)
Григорян допомагав окупантам придбати дрон
Російський дзюдоїст Арам Григорян допомагає збирати кошти для російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».
Григорян у Stories своєї сторінки в Instagram розмістив публікацію зі сторінки «Вірмени Сочі». У ній йшлося про збір коштів для придбання чотирьох акумуляторів та одного дрона для російських окупантів.
32-річний Григорян є майстром спорту міжнародного класу Росії з дзюдо, переможцем та призером міжнародних змагань. Наразі він працює тренером з дзюдо у Ставрополі (РФ).
Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.
Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».
Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта
Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.
ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.
Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.
У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.
Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.
Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.
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