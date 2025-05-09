Титулований російський дзюдоїст допомагає збирати кошти для окупантів (фото)

32-річний Григорян є майстром спорту міжнародного класу Росії з дзюдо

Григорян допомагав окупантам придбати дрон

Російський дзюдоїст Арам Григорян допомагає збирати кошти для російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».

Григорян у Stories своєї сторінки в Instagram розмістив публікацію зі сторінки «Вірмени Сочі». У ній йшлося про збір коштів для придбання чотирьох акумуляторів та одного дрона для російських окупантів.

32-річний Григорян є майстром спорту міжнародного класу Росії з дзюдо, переможцем та призером міжнародних змагань. Наразі він працює тренером з дзюдо у Ставрополі (РФ).

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Сергія Оленєва.

Сергій Оленєв грав у любительській Мініфутбольній лізі Омська. Він був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш».

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта

Прощання з Оленєвим відбудеться 7 травня.

ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.