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Путін назвав «потрібний результат» у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін назвав «потрібний результат» у війні проти України
Путін, виявляється, прагне миру
фото з відкритих джерел

Російський диктатор цинічно заявив, що результатом його «спецоперації» має стати «довгостроковий мир»

 

Диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії вистачить сил, щоб довести війну проти України до «логічного завершення». Він також назвав «потрібний результат» для РФ у війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву диктатора у пропагандистському фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років».

Так, Путін цинічно заявив, що результатом його «спецоперації» має стати «довгостроковий мир».

«Цей результат – це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового сталого миру і гарантування безпеки російської держави, гарантування безпеки інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою і вважають Росію своєю батьківщиною», – сказав Путін.

Нагадаємо, Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні. Він сказав, що примирення є неминучим результатом подій, це питання часу.

«Мені здається, що це неминуче, попри всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу», – сказав диктатор.

Раніше російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Також керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак розмістив у своєму Telegram-каналі малюнок українського художника з інтригуючим зображенням. Богдан Карпов, якого більшість знають за ніком «Вітер Степовий» працює в стилі піксель-арт. Він зобразив Кремль у вогні та президента України Володимира Зеленського.

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Теги: росія війна путін диктатор

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