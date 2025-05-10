«Час завершити війну»: Трамп звернувся до Зеленського та Путіна

Трамп: Я хочу звернутися до обох сторін конфлікту – час завершити цю війну

Трамп висловив стурбованість великими людськими втратами Росії та України у цій війні

Президент США Дональд Трамп виступив із новим зверненням до президентів України та Росії, закликавши Володимира Зеленського та Володимира Путіна негайно припинити війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прес-конференцію в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп висловив стурбованість великими людськими втратами з обох сторін.

Я хочу звернутися до обох сторін конфлікту – час завершити цю війну. Щотижня Росія та Україна втрачають близько 5000 солдатів та інших людей. На мою думку, ця безглузда війна має бути припинена. Це моє послання для лідерів обох країн, – заявив американський президент.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп сподівається, що Україна та Росія домовляться про тимчасове припинення бойових дій строком на 30 днів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу для журналістів, передає «Главком».

За її словами, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Під час бесіди лідери обговорили питання співпраці щодо рідкісноземельних копалин у межах домовленостей між Києвом і Вашингтоном.

Тим часом, посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Варто уточнити, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.