Британська міністерка подала у відставку через історію про крадіжку телефона десятирічної давності

Луїза Хейг була звинувачена в шахрайстві

Міністерка транспорту Великої Британії Луїза Хейг пішла з посади через 12 годин після того, як з’ясувалося, що вона сповістила про крадіжку робочого телефона, щоб нібито отримати новий від роботодавця. Про це пише The Guardian.

Ще у 2013 році 24-річна на той момент Луїза Хейг працювала у страховій компанії Aviva та написала в поліцію заяву про те, що її пограбували на вулиці під час прогулянки. Серед зниклих речей Хейг зазначила службовий телефон. Після цього компанія видала їй новий пристрій, проте згодом Хейг знайшла старий телефон у себе вдома. Sky News із посиланням на свої джерела стверджує, що Хейг повідомила про крадіжку свого телефону, щоб отримати новішу модель від роботодавця.

У 2014 році поліція провела розслідування та звинуватила ексміністерку у спробі шахрайства. У суді Хейг визнала провину, тому суд засудив її до умовного терміну на кілька місяців.

У відкритому листі про відставку, надісланому прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Хейг визнала свою неправоту і вказала, що її подальше перебування на посаді голови Мінтрансу завдало б шкоди іміджу уряду. «Я розумію, що, хоч би якими були факти, це питання неминуче відволікатиме уряд від роботи та виконання поставлених завдань», – наголосила вона.

Хейг стала першою міністеркою, яка пішла у відставку з адміністрації Стармера, яка була сформована у липні за підсумками парламентських виборів.

Нагадаємо, в Лондоні заарештували чоловіка, який украв 24 тонни сиру чеддера на суму $390 тис. За інформацією NBC News, поліція Лондона заарештувала 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом надання неправдивих відомостей та збуту краденого в однієї з найвідоміших молочних компаній Великої Британії.