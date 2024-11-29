Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська міністерка подала у відставку через історію про крадіжку телефона десятирічної давності

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британська міністерка подала у відставку через історію про крадіжку телефона десятирічної давності
У 2014 році поліція звинуватила Луїзу Хейг у спробі шахрайства
фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луїза Хейг була звинувачена в шахрайстві

Міністерка транспорту Великої Британії Луїза Хейг пішла з посади через 12 годин після того, як з’ясувалося, що вона сповістила про крадіжку робочого телефона, щоб нібито отримати новий від роботодавця. Про це пише The Guardian.

Ще у 2013 році 24-річна на той момент Луїза Хейг працювала у страховій компанії Aviva та написала в поліцію заяву про те, що її пограбували на вулиці під час прогулянки. Серед зниклих речей Хейг зазначила службовий телефон. Після цього компанія видала їй новий пристрій, проте згодом Хейг знайшла старий телефон у себе вдома. Sky News із посиланням на свої джерела стверджує, що Хейг повідомила про крадіжку свого телефону, щоб отримати новішу модель від роботодавця.

У 2014 році поліція провела розслідування та звинуватила ексміністерку у спробі шахрайства. У суді Хейг визнала провину, тому суд засудив її до умовного терміну на кілька місяців.

У відкритому листі про відставку, надісланому прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Хейг визнала свою неправоту і вказала, що її подальше перебування на посаді голови Мінтрансу завдало б шкоди іміджу уряду. «Я розумію, що, хоч би якими були факти, це питання неминуче відволікатиме уряд від роботи та виконання поставлених завдань», – наголосила вона.

Хейг стала першою міністеркою, яка пішла у відставку з адміністрації Стармера, яка була сформована у липні за підсумками парламентських виборів.

Нагадаємо, в Лондоні заарештували чоловіка, який украв 24 тонни сиру чеддера на суму $390 тис. За інформацією NBC News, поліція Лондона заарештувала 63-річного чоловіка за підозрою в шахрайстві шляхом надання неправдивих відомостей та збуту краденого в однієї з найвідоміших молочних компаній Великої Британії.

Теги: шахрайство викрадення відставка міністр телефон Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лише посол України Андрій Мельник був єдиним почесним гостем у президії Бразилії
Чому Україні важливо побудувати довготривалі відносини з Бразилією
3 листопада, 17:16
Масштабна крадіжка сиру шокувала мешканців Британії
У Британії заарештовано чоловіка, який вкрав 24 тонни елітного сиру
4 листопада, 03:00
Джонсон привітав рішення президента США дозволити Україні бити ракетами Atacms по території Росії
Джонсон звернувся до партнерів України напередодні 1000-го дня від початку великої війни
18 листопада, 18:30
Байден запросив трампа в Білий дім
Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі: що обговорюватимуть
7 листопада, 03:04
Тренування солдатів в Північній Кореї, березень 2024 року
У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 
8 листопада, 10:50
Щоб не виглядати слабким, Дональд Трамп буде змушений відновити допомогу Україні
Чи принесе перемога Трампа мир Україні: ексміністр Кулеба зробив невтішний прогноз
16 листопада, 17:58
Міністр не зміг закінчити промову про Україну, оскільки молодий чоловік, який сидів у залі, встав і закричав: «А як щодо гіршої ізраїльської війни в Газі?»
Пропалестинські активісти зірвали лекцію очільника МЗС Чехії про війну в Україні
17 листопада, 09:15
З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія»
Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
19 листопада, 15:16
Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва
Медведєв, який погрожував розбомбити Лондон, купив нову яхту у Великій Британії
28 листопада, 17:25

Політика

Майбутній спецпредставник Трампа пропонує свій план миру в Україні: подробиці від CNN
Майбутній спецпредставник Трампа пропонує свій план миру в Україні: подробиці від CNN
Британська міністерка подала у відставку через історію про крадіжку телефона десятирічної давності
Британська міністерка подала у відставку через історію про крадіжку телефона десятирічної давності
Протести у Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами (відео)
Протести у Грузії: поліція розганяє демонстрантів водометами (відео)
«Якщо не можеш ворогові відрубати руку, то поки що її цілуй». Яку гру затіяв Казахстан?
«Якщо не можеш ворогові відрубати руку, то поки що її цілуй». Яку гру затіяв Казахстан?
Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press
Сили сирійської опозиції увійшли в Алеппо – Associated Press

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
26K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
19K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
17K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
9240
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
28 листопада, 00:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua