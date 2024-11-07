Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі: що обговорюватимуть

Президент США Джо Байден зателефонував Дональду Трампу та запросив його в Білий дім для переговорів

У середу, 6 листопада, після виборів лідер США Джо Байден зателефонував Дональду Трампу та запросив його до Білого дому. Новообраний президент прийняв це запрошення. Про це повідомляють Associated Press та CNN.

Згідно з інформацією передвиборчого штабу, Трамп «високо оцінив» дзвінок від президента Байдена та прийняв його запрошення відвідати Білий дім для полегшення процесу передачі влади.

Директор із комунікацій штабу Трампа Стівен Чунг зазначив, що зустріч «відбудеться найближчим часом».

«Президент Джо Байден зателефонував Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою та запросити до Білого дому, аби забезпечити плавний перехід між нинішньою і новою адміністрацією. Президент Трамп з нетерпінням чекає на зустріч, яка відбудеться найближчим часом, та високо оцінив цей дзвінок», – заявив Чунг.

Нагадаємо, кілька годин тому президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Також раніше президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Дональда Трампа з «історичною» перемогою на президентських виборах у США. Під час розмови обговорювались, зокрема, питання співпраці між двома країнами та ситуація на Близькому Сході.