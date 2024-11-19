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Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпійський чемпіон з Росії Нагорний потрапив під санкції Британії
З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія»

У 2023 році санкції проти Нагорного запровадила Канада, а у 2024-му – США

Російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний потрапив до списку санкцій Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Також санкції були запроваджені проти молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія», яку очолює Нагорний.

Зазначимо, що цю організацію було включено до списку санкцій США через «підтримку зусиль Росії щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України шляхом мілітаризації та ідеологічної обробки школярів». Також вона ввійшла в санкційні списки України, Канади та Швейцарії.

Під британські санкції також потрапив керівник херсонського регіонального штабу «Юнармії» Серафім Іванов.

У 2023 році санкції проти Нагорного запровадила Канада, а у 2024-му – США. Раніше він потрапив і до українських санкційних списків.

27-річний Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

З грудня 2020 року Нагорний очолює парамілітарну організацію Всеросійський дитячо-юнацький рух «Юнармія».

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: санкції спортивна гімнастика росія Велика Британія

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