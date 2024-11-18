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Джонсон звернувся до партнерів України напередодні 1000-го дня від початку великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Джонсон звернувся до партнерів України напередодні 1000-го дня від початку великої війни
Джонсон привітав рішення президента США дозволити Україні бити ракетами Atacms по території Росії
фото з відкритих джерел

Експрем’єр-міністр Великої Британії закликав західних лідерів «забезпечити» перемогу України

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Захід має назвати дату приєднання України до НАТО та надати кредит на кшталт ленд-лізу. Відповідну заяву політик зробив у X.

«У цю гірку річницю друзям України настав час скласти план – не просто вберегти Україну від програшу, а забезпечити українську перемогу», – заявив експремʼєр. 

Джонсон привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити українцям використовувати ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації. Водночас експрем'єр наголосив, що Велика Британія і Франція «повинні негайно» дати подібні дозволи для крилатих ракет Storm Shadow й Scalp.

Крім того, політик вважає, що «настав час дати українцям фінансову вогневу міць», щоб перемогти у війні. Йдеться про $500 млрд кредиту «в стилі ленд-лізу», який Київ буде спроможний виплатити.

Окрім того, Джонсон наголосив, що Захід «повинен мати сміливість і логіку», щоб дати Україні необхідні гарантії безпеки та оголосити «найближчим часом» дату вступу до НАТО.

«У сукупності ці заходи переконають Путіна в тому, що стало очевидним з моменту його вторгнення: він зробив гігантську помилку і він ніколи не підкорить український народ. Лише тоді, коли кремль по-справжньому сприйме це повідомлення, мир повернеться в Україну», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявив, що Україні необхідно надати військову допомогу у сумі не менше $500 млрд, або й трильйон, а також перестати думати про реакцію диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафом Шольцом з російським диктатором Володимиром Путіним, може призвести до відновлення переговорів у «нормандському форматі», який він вважає неефективним.

До слова, лідери G7 перед тисячним днем російсько-української війни заявили, що «непохитно підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться».

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Теги: Боріс Джонсон Велика Британія війна кредит НАТО фінансування

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