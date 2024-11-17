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Пропалестинські активісти зірвали лекцію очільника МЗС Чехії про війну в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пропалестинські активісти зірвали лекцію очільника МЗС Чехії про війну в Україні
Міністр не зміг закінчити промову про Україну, оскільки молодий чоловік, який сидів у залі, встав і закричав: «А як щодо гіршої ізраїльської війни в Газі?»
фото: Deborah Haynes/Sky News

Протестувальники приєдналися до скандування «Звільніть Палестину» та звинуватили чеського міністра у «геноциді»

Лекцію міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в університеті Лондона зірвали пропалестинські протестувальники саме тоді, коли він почав говорити про війну Росії в Україні. Про це повідомляє Тelegraph.

Ліпавський приблизно 13 хвилин описував, як певні історичні моменти сформували колективну ідентичність і зовнішню політику центральноєвропейських країн, подібних його, і він перейшов до свого заключного слова, яке зосереджувалося на російській агресії.

«Ми були свідками наступу Росії на Україну. Перший план повномасштабного вторгнення Росії в Україну..», – сказав він. Проте міністр не зміг закінчити речення, оскільки молодий чоловік, який сидів у залі, встав і закричав: «А як щодо гіршої ізраїльської війни в Газі?»

Молода жінка поруч з ним також підвелася і почала кричати. «Ви говорите про суверенітет. Про права нації. А як щодо прав палестинців на існування? Ганьба вам… Вільна, вільна Палестина», – сказала вона.

Пропалестинські активісти зірвали лекцію очільника МЗС Чехії про війну в Україні фото 1
фото: Deborah Haynes/Sky News

Друга жінка та двоє інших чоловіків так само піднялися з місця та приєдналися до скандування «Звільніть Палестину» та звинуватили чеського міністра у «геноциді».

Міністр спершу стояв і намагався щось сказати, але протест тривав і врешті він пішов. Представник Університетського коледжу Лондона сказав: «Ми глибоко розчаровані тим, що публічна промова міністра закордонних справ Чехії в UCL була зірвана невеликою групою протестувальників і мусила закінчитися достроково. Ми вивчаємо те, що трапилося, і за потреби вживемо відповідних заходів»

Акція протесту тривала приблизно 15 хвилин і «служби безпеки належним чином впоралися з ситуацією», додали в університеті.

Нагадаємо, в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів «Аякс» та «Маккабі». Про це повідомляє Times of Israel. Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс.

Згодом влада Нідерландів заборонила проведення демонстрацій на три дні. Згідно з інформацією видання, поліція отримала повноваження зупиняти перехожих і перевіряти їхні документи. Зазначається, що вболівальників Маккабі переслідували, ображали й обкидали феєрверками в різних районах міста.

До слова, Нідерланди з 9 грудня запроваджують посилений прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією. Уряд Нідерландів називає рішення виправданим через великий наплив шукачів притулку в країні.

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Теги: міністр документи протест напад поліція жінка чоловік Палестина влада суверенітет Чехія

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