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У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 
Тренування солдатів в Північній Кореї, березень 2024 року
фото з відкритих джерел

При цьому у квітні 2024 року міністерство науки і вищої освіти РФ повідомляло, що зараз у Росії навчаються близько 130 студентів із КНДР

У Росію з липня по вересень 2024 року в'їхали 3765 громадян КНДР, які вказали метою поїздки навчання. На дані прикордонної служби ФСБ на сайті Росстату звернула увагу «Медіазона».

За даними видання, це історичний рекорд. Наприклад, за весь доковідний 2019 рік північокорейських учнів було всього 3,2 тис.

При цьому у квітні 2024 року міністерство науки і вищої освіти РФ повідомляло, що зараз у Росії навчаються близько 130 студентів із КНДР. «На майбутній навчальний рік від корейської сторони надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах», – говорив голова відомства.

У жовтні 2024 року почали з'являтися повідомлення про перекидання північнокорейських військових до Росії. Україна заявила, що в Росію перекинули 12 тисяч військових КНДР, які проходять підготовку на п'яти полігонах – «Донгуз» (Улан-Уде), «Катеринославський» (Катеринославка), «Барановський» (Уссурійськ), 249-й (Сергіївка) та 248-й (Князє-Волконське). Наприкінці жовтня влада США повідомила, що в Курській області Росії вже перебувають близько восьми тисяч солдатів з Північної Кореї, які готуються допомагати російській армії воювати проти України.

На початку листопада міністр оборони України Рустем Умеров заявляв, що ЗСУ вже стикалися на полі бою із солдатами КНДР. За даними The New York Times, метою операції, в якій брали участь військові з КНДР, був пошук вразливостей української оборони. 

Також стало відомо, що головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші заявив, що уряд країни отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій.

До слова, росіяни намагаються максимально замаскувати військових із Північної Кореї, яких зосереджують на території Курської області. Їх обережно починають заводити на позиції довкола міста Суджа.

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Теги: Північна Корея міністр військові Україна влада росія навчання рекорд

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