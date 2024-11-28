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Медведєв, який погрожував розбомбити Лондон, купив нову яхту у Великій Британії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Медведєв, який погрожував розбомбити Лондон, купив нову яхту у Великій Британії
Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва
фото: The Moscow Times

Вартість судна, побудованого в 2024 році на верфі Princess Yachts в англійському Плімуті, склала $4,3 млн

Довірені особи заступника голови Ради безпеки РФ, голови «Єдиної Росії» Дмитра Медведєва придбали для нього нову яхту у Великій Британії, з'ясував The Insider.

Зазначається, що вартість судна, побудованого в 2024 році на верфі Princess Yachts в англійському Плімуті, склала $4,3 млн (близько півмільярда рублів за поточним курсом).

Згідно з митними даними, яхту під назвою Hurry Up ввезли до Росії кілька місяців тому. Посередником виступила компанія «Марінпоінт», а одержувачем – Фонд підтримки національних морських програм, пов'язаний із однокурсником Медведєва Іллею Єлісєєвим. Останній є «гаманцем» екс-президента та керує його активами, виявив у 2017 році Олексій Навальний.

Медведєв вирішив поповнити свою флотилію яхтою з Великобританії, незважаючи на те, що регулярно називає цю країну «ворогом» Росії та навіть загрожував ядерною бомбою мешканцям Лондона.

Hurry Up як мінімум четверта яхта у флотилії Медведєва. У нього є 29-метрова яхта GV вартістю $5 млн. Судно було збудовано у 2017 році на італійській верфі Monte Carlo Yachts.

Також у користуванні заступника голови Ради безпеки знаходиться 32-метрова яхта «Фотинія», названа на честь його дружини Світлани. На момент купівлі судно коштувало близько $11 млн. Крім того, Медведєв та його родина таємно користуються 74-метровою яхтою Universe («Всесвіт») вартістю $100 млн, писав «Проект». У територіальних водах Росії її супроводжують кораблі Військово-морського флоту.

Нагадаємо, Дмитро Медвєдєв надихнувся агресивною заявою спортивної функціонерки Олени Вяльбе щодо бомбового удару по Лондону. Вона заявила: «Мені здається, якби ми якусь серйозну бомбу кинули у центр Лондона, вже все закінчилося б, і нас би вже скрізь пустили». 

У телеграм-каналі Медвєдєва  з’явився допис де він підтримує колишню олімпійську чемпіонку з лиж. У дописі йдеться, що скинути бомбу на Лондон – це правильно, але треба «відразу потопити клятий острів англосаксонських псів».

Допис Дмитра Медведєва з погрозами
Допис Дмитра Медведєва з погрозами
скриншот

Також відомий своїми скандальними заявами заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв нещодавно наговорив погроз на адресу України. На цей раз причиною залякувань став запуск першого заводу німецького концерну Rheinmetall в Україні. Медведєв заявив, що очікує російського «салюту» на об'єкті.

Восени 2023 року Дмитро Медведєв лякав Берлін, якщо той передасть Києву далекобійні ракети Taurus, то росіяни вважатимуть законними удари по німецьких заводах, де виробляється ця зброя.  

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Теги: росія Дмитро Медведєв Велика Британія погрози

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