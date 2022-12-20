Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом

Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення «спеціальної військової операції»

Метою візиту президента РФ Володимира Путіна в об'єднаний штаб «спеціальної військової операції» 16 грудня, було продемонструвати колективну відповідальність за військові поразки. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

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Як зазначається у зведенні, було показано зустріч Путіна з низкою високопоставлених офіцерів, у тому числі з начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Він зробив пропозиції щодо наступних кроків «спеціальної військової операції». Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю.

За даними британської розвідки, на цій зрежисованій зустрічі Путін, ймовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення «спеціальної військової операції». «Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і зростання громадського невдоволення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова», – наголошується у повідомленні міноборони Британії.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою спецоперацією в Україні. У інформації вказано, що диктатор ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої спецоперації, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Так само, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій країні було запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.