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Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна
Із 55 країн Африки 38 не надіслали своїх лідерів на зустріч до Путіна
фото ілюстративне

Захід відбувся за десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи

У конференція Росія-Африка, яка відбулася в російському Санкт-Петербурзі 27 липня, взяли участь 17 глав африканських держав порівняно з 43 минулого разу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, захід відбувся за десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

Ініціатива дозволяла експортувати 30 млн тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи постачання основних продуктів харчування до таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

За даними британської розвідки, окрім прямого порушення постачання, російська блокада України також викликає зростання цін на зерно.

«Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці як мінімум у найближчі два роки», – зазначили у міноборони Британії.

Як раніше повідомлялося, більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна.

Нагадаємо, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор злякався, що його можуть заарештувати в ПАР, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Теги: розвідка росія Міноборони саміт зерно Африка Кенія Судан харчування диктатор британська розвідка путін

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