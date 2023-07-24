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Вадим Денисенко Журналіст

Лукашенко майже оголосив війну Польщі. Що криється за цією маячнею?

glavcom.ua
Лукашенко наважиться піти війною на поляків?
фото з відкритих джерел

Нас чекають інформаційні кампанії з мінімальними кінетичними діями і страшилками щодо рівненської АЕС

Візит Лукашенка в Петербургті чергові розповіді про анексію Західної України поляками лише на перший погляд є маячнею. Я б виділив кілька аспектів, які є важливими для нашого розуміння того, що в головах у цих двох маразматиків.

  1. Вперше, як мінімум, мені здається, вперше на зустрічі такого рівня задіяли двійника. Фотографування лже-Путіна з посполитими наочно це показало. Це не означає, що Путін віддає двійникам управління країною. Це означає тільки те, що Лукашенко для нього – це як домашні тапочки. І заяви Лукашенка підтверджують це. Він готовий і далі грати клоуна в обмін на гроші. І якщо відійти в сторону від нашої теми, у мене складається враження, що Лукашенко має дві цілі в житті: пережити (фізично) Путіна, щоб посміятися в нього на могилі, а потім передати владу улюбленому сину Колі.
  2. Головний меседж цієї зустрічі зводиться до того, що Білорусь разом з Росією, готова звільнити Західну Україну від міфічного вторгнення поляків. Судячи з усього, найближчим часом буде створено якийсь західноукраїнський уряд, який має інформаційно качати історію про ополячення України. Не виключено, що також буде створено терористичну організацію, яка поставить за мету «зупинити» вторгнення поляків і навіть спробує провести якісь теракти на території Польщі.
  3. Можна припустити, що пік інформаційної розкачки припаде на осінь-зиму. Зараз можна припустити, що поки мова не йде ні про великий наступ з Білорусі, а можемо говорити перш за все про інформаційні кампанії з мінімальними кінетичними діями і страшилками щодо рівненської АЕС.

Нічого нового. Просто до цього потрібно бути готовими.

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Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко путін

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Вадим Денисенко

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