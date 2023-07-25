У Росії розпочався суд над військовими батальйону «Айдар»

У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону

Батальйон «Айдар» у Росії визнаний нібито екстремістською організацією

Сьогодні 25 липня, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розпочав слухання щодо 18 українських військовополонених з батальйону «Айдар». Про це повідомляє ТАСС.

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Українським захисникам інкримінують нібито «участь у терористичній організації», «насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу» так званої «ДНР».

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При цьому під час процесу їх буде перекваліфіковано на статті Кримінального Кодексу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника командира підрозділу українського батальйону «Айдар» Дениса Муригу у Росії засудили до 16 років колонії. Чоловік відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Його визнали винним за статтями про організацію незаконного збройного формування та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.