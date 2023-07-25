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У Росії розпочався суд над військовими батальйону «Айдар»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії розпочався суд над військовими батальйону «Айдар»
У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону
фото скріншот відео

Батальйон «Айдар» у Росії визнаний нібито екстремістською організацією

Сьогодні 25 липня, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розпочав слухання щодо 18 українських військовополонених з батальйону «Айдар». Про це повідомляє ТАСС.

Українським захисникам інкримінують нібито «участь у терористичній організації», «насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу» так званої «ДНР».

При цьому під час процесу їх буде перекваліфіковано на статті Кримінального Кодексу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника командира підрозділу українського батальйону «Айдар» Дениса Муригу у Росії засудили до 16 років колонії. Чоловік відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Його визнали винним за статтями про організацію незаконного збройного формування та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

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Теги: Айдар суд росія

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