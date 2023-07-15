П’ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна

Члени ЄС вважають продовження обмежень необхідним для захисту інтересів європейських фермерів

Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія і Словаччина закликають Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна. Про це заявив угорський міністр сільського господарства Іштван Надь, передає Vilaggazdasag.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, перераховані члени ЄС хочуть, щоб Єврокомісія продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції в ці країни після 15 вересня, коли закінчуються чинні обмеження.

«Що стосується обмеження імпорту, Угорщина поділяє позицію Болгарії, Польщі, Румунії та Словаччини, яка полягає в тому, що Єврокомісія повинна продовжити заборону на імпорт української сільгосппродукції навіть після 15 вересня, оскільки це єдиний спосіб захистити інтереси європейських фермерів», – пояснив Надь.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас він виступив за продовження зернової угоди, оскільки вважає, що коли українське зерно транспортується морем, значно менша його частина потрапляє до Європи.

«Останнім часом дедалі менша частка української сільськогосподарської продукції транспортується морем, а решта надходить до Європи через п'ять прифронтових країн. Це свідчить про зміни на внутрішньому ринку, які спричиняє необмежений приплив української сільськогосподарської продукції до Європи», – зазначив Надь.

Міністр підкреслив, що «зерновий коридор» повинен працювати справно, щоб логістична та портова інфраструктура, яка є важливою для транспортування на ринки за межами Європи, надалі розвивалася.

Крім того, угорський посадовець поінформував, що з метою подальшого транспортування сільськогосподарської продукції, що застрягла на складах, країни вже виступили в Брюсселі з ініціативою запровадити прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб компенсувати цю різницю у вартості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це зробило б доцільним транспортування зерна далі і запобігло б абсурдній ситуації, коли на сході ЄС демпінг з України спричиняє серйозні перебої, а в Іспанії, наприклад, дефіцит компенсується бразильським зерном, адже навіть його дешевше переправити через океан, ніж транспортувати застряглий врожай автомобільним чи залізничним транспортом», – зауважив він.

Нагадаємо, Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, скасувавши натомість заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів.

Як повідомлялося, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати.

Водночас Румунія заявила, що проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця поточного року.