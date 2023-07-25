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Більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна
Саміт Росія – Африка пройде в умовах бойкоту
фото: «Парламентская газета»

На зустріч із російським диктатором приїдуть лише 17 із 55 глав африканських держав

Очільники переважної частини африканських країн бойкотуватимуть саміт Росія – Африка. 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю подію. Про це повідомляє The Moscow Times.

Як зазначається, саміт Росія – Африка, який відбудеться 27-28 липня і покликаний продемонструвати нові дипломатичні зв'язки РФ, пройде в умовах бойкоту. Із 55 країн Африки 38 не надіслали своїх лідерів.

За словами Юрія Ушакова, помічника російського диктатора Володимира Путіна, на рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів. Водночас майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.

«Ми не будемо в претензії тому, що, по-перше, у них можуть бути якісь інші заздалегідь заплановані заходи, які передбачають участь глав держав. А по-друге, хто зміг, той і зміг», – прокоментував посол з особливих доручень міністерства закордонних справ РФ Олег Озеров.

Ушаков також розповів, що, попри всі нюанси, Путін планує особисто зустрітися з кожним лідером африканських країн.

Так, диктатор проведе переговори з президентами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі та Конго.

У Кремлі заявили, що Путін на саміті виступить із великою промовою та розповість про формування «нового світопорядку» на основі «багатополярності та рівності» всіх держав.

Нагадаємо, що Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Диктатор злякався, що його можуть заарештувати в ПАР, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Як відомо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. 

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Теги: Африка росія путін

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