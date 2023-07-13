У Києві можуть продовжити роботу кафе, барів і ресторанів – Кличко

Віталій Кличко зазначив, що розуміє необхідність у роботі бізнесу

Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони міста Києва з проханням розглянути питання про подовження часу роботи суб’єктів господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди – мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч із підприємцями для обговорення всіх аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці», – завив Кличко.

Підприємці зазначають, що подовження роботи закладів на одну годину – до 23:00, сприятиме поліпшенню економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що розуміє, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди – мати роботу.

Прохання про продовження роботи закладів громадського харчування підписало 80 рестораторів і власників мереж.

Нагадаємо, що з 1 липня, в Кіровоградській області скоротили комендантську годину, яка тепер триває з 00:00 до 04:00. Аналогічне рішення ввели також на території Чернівецької області.