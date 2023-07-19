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Диктатор злякався: Путін не поїде на саміт БРІКС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Диктатор злякався: Путін не поїде на саміт БРІКС
Диктатор Путін не поїде на саміт БРІКС, адже його можуть заарештувати на території ПАР
фото з відкритих джерел

Замість Володимира Путіна саміт відвідає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці, який відбудеться в кінці серпня. Про це повідомляє адміністрація південноафриканського президента Сиріла Рамафоси.

Диктатор Путін злякався, що його можуть заарештувати в Південно-Африканській Республіці, тому замість себе на саміт відправить міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

«За взаємною згодою президент Російської Федерації Володимир Путін не буде присутній на саміті, але Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Пресслужба Рамафоси обіцяє незабаром надати інформацію щодо основних питань, які будуть розглянуті на саміті, та інших пов’язаних із цим питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними. Згідно з орденом Міжнародного кримінального суду, Путіна можуть заарештувати на території Південно-Африканської Республіки.

Зазначимо, що спочатку президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Проте згодом це рішення скасували

Раніше Росія пригрозила Південно-Африканській Республіці страшними наслідками у разі арешту президента Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду на саміті БРІКС.

Читайте також: Путіна погублять… діти? Про що свідчить ордер Міжнародного кримінального суду
Теги: путін БРІКС

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