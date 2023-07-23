Апокаліптичний острів: на Родосі п’ятий день поспіль вирують лісові пожежі

У Греції не вщухають масштабні пожежі

Ліс спалахнув через рекордну спеку

На грецькому острові Родос уже п’ятий день вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Близько 30 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів. Про це повідомляє портал rodiaki.gr.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Останні кілька днів на острові було вище +40 °C, ліси на півдні острова спалахнули, перетворившись на суцільну стіну вогню.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іде масштабна евакуація. І місцеві жителі, і туристи рятуються від вогню хто як: одних евакуюють морем, інших – сушею, треті йдуть уздовж доріг пішки з дітьми та валізами в руках.

Людей тимчасово розміщують у готелях, спортивних комплексах та школах, їм надають матраци, ковдри, харчування. Для проживання евакуйованих виділено також три пасажирські судна.

За інформацією синоптиків, найближчим часом спека не зменшиться, дощів у регіоні не очікується.

Раніше у курортному місті Анталія на середземноморському узбережжі Туреччини згорів готель.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, фахівці помітили танення найбільшого у світі кратера вічної мерзлоти Батагайка, що на Далекому Сході Росії. Це пов'язано з глобальним потеплінням.