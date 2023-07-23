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Апокаліптичний острів: на Родосі п’ятий день поспіль вирують лісові пожежі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Апокаліптичний острів: на Родосі п’ятий день поспіль вирують лісові пожежі
У Греції не вщухають масштабні пожежі
фото: Associated Press

Ліс спалахнув через рекордну спеку

На грецькому острові Родос уже п’ятий день вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка охопила всю Європу. Близько 30 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів. Про це повідомляє портал rodiaki.gr.

Останні кілька днів на острові було вище +40 °C, ліси на півдні острова спалахнули, перетворившись на суцільну стіну вогню.

Іде масштабна евакуація. І місцеві жителі, і туристи рятуються від вогню хто як: одних евакуюють морем, інших – сушею, треті йдуть уздовж доріг пішки з дітьми та валізами в руках.

Людей тимчасово розміщують у готелях, спортивних комплексах та школах, їм надають матраци, ковдри, харчування. Для проживання евакуйованих виділено також три пасажирські судна.

За інформацією синоптиків, найближчим часом спека не зменшиться, дощів у регіоні не очікується.

Раніше у курортному місті Анталія на середземноморському узбережжі Туреччини згорів готель.

Нагадаємо, фахівці помітили танення найбільшого у світі кратера вічної мерзлоти Батагайка, що на Далекому Сході Росії. Це пов'язано з глобальним потеплінням. 

Теги: евакуація харчування спека

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