Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
Ввечері близько 19:00 Путін проведе нараду з відеозв’язку
Російський диктатор Володимир Путін вислухав доповіді очільника прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна щодо вибуху на Кримському мосту. Про це передають росЗМІ.
Після цього диктатор відправив Хуснулліна до Криму.
Ввечері близько 19:00 Путін проведе нараду з відеозв’язку.
Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.
У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.
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