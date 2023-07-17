Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту

Ввечері близько 19:00 Путін проведе нараду з відеозв’язку

Російський диктатор Володимир Путін вислухав доповіді очільника прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна щодо вибуху на Кримському мосту. Про це передають росЗМІ.

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Після цього диктатор відправив Хуснулліна до Криму.

Ввечері близько 19:00 Путін проведе нараду з відеозв’язку.

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Нагадаємо, що унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.