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Трамп після розмови з Путіним: РФ та Україна мають розпочати переговори про завершення війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп після розмови з Путіним: РФ та Україна мають розпочати переговори про завершення війни
Трамп зазначив, що розмова з Путіним пройшла «дуже добре»
колаж: glavcom.ua

Трамп: «Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни»

Президент США Дональд Трамп опублікував заяву після своїх перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Як передає «Главком», про це йдеться у дописі на TruthSocial. 

Трамп зазначив, що розмова пройшла «дуже добре». «Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими», – заявив Трамп.

За його словами, Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця «катастрофічна кривава баня».

«Для Росії існує величезна можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства. Її потенціал необмежений. Так само і Україна може отримати великі вигоди від торгівлі в процесі відновлення своєї країни», – вважає Трамп.

Глава Білого дому поінформував про це Володимира Зеленського, президента Єврокомісії, президента Франції, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини та президента Фінляндії під час телефонної розмови.

«Ватикан в особі Папи Римського заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться», – підсумував Трамп. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN. Наразі триває розмова Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Очікувалося, що Трамп спочатку проведе розмову з Путіним, а потім із Зеленським.

Так, Путін поговорив із Трампом: головні заяви російського диктатора.

Як відомо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.

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Теги: путін Дональд Трамп переговори

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