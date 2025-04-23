«Жити під триколором не готові»: «російськомовні» регіони в обмін на мир? Жителі півдня обурені

Росія наполягає на визнанні свого контролю над 5 українськими регіонами, включно з тими територіями, які не є окупованими

«Америка просто своїми діями (заявами) вибиває ґрунт з-під ніг у людей на лівому березі»

«Там дуже багато людей чекають на Україну».

«Росія перетворює Херсонщину на спалене поле».

«Пропагандистські політичні заяви, які спрямовані розбалансувати ситуацію».

«Те, що розмовляють багатою російською мовою, – це факт, але віддавати ці території Росії – це не варіант, це 100%. Ми не готові».

«Зациклений на українських територіях» – одна з перших заяв спеціального посланця США Стіва Віткоффа про очільника Кремля Володимира Путіна за підсумками перемовин. Після цієї зустрічі він також сказав, що Росія, «можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі».

Чому у США пропонують залишити окуповані території під контролем Росії і до чого тут російська мова? До чого можуть призвести територіальні поступки України? Як ставляться до такої пропозиції жителі півдня? Про це дізнавався проєкт «Радіо Свобода» «Новини Приазов’я».

Після переговорів із Путіним Віткофф зазначив, що Україна може «менше дбати» про деякі території, якщо там переважає «російськомовне» населення.

«Якщо подивитися на ці п’ять регіонів – Росія зацікавлена в них і, до речі, Україна теж – але якщо частина з них переважно російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?» – сказав американський політик.

Стів Віткофф та Володимир Путін під час зустрічі у Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року фото: Reuters

Це вже не перша його заява стосовно українських земель, на які претендує Росія. Президент України Володимир Зеленський днями відповів, що тактика представника Трампа є дуже небезпечною, а говорити про ці території може лише український народ.

«Вибивають ґрунт з-під ніг»

Журналіст із Каховки Олег Батурін зазначив, що жителі Херсонщини не підтримують визнання регіону російським і продемонстрували свою позицію із цього приводу ще на початку окупації. Тоді вони у різних містах виходили на мітинги. Те, що область є переважно російськомовною, також є міфом, каже журналіст.

Каховка, мітинг проти російської окупації, 6 березня 2022 року фото: Олег Батурін

«Події лютого-березня 2022 року – початок російської окупації показав, на якому боці перебувають жителі Каховки й багатьох інших населених пунктів Херсонщини. І це точно не бік РФ.

Америка просто своїми діями (заявами) вибиває ґрунт з-під ніг у людей на лівому березі. Як ми іноді чуємо, в тому числі це зчитується із заяв представників США, що там всі люди або більшість людей є проросійськими, бо там, мовляв, панує російська мова і завжди нібито панувала. Це не так!

Так, там ситуація відрізняється, залежно від району, залежно від того, де знаходиться ця територія – у глибокому тилу чи більше на передовій. Але те, що я спостерігаю, і те, що люди кажуть, наприклад, Каховський район, там дуже багато людей чекають на Україну. Та і самі російські військові своїми діями на лівобережній Херсонщині показують, що вони там ненадовго», – зауважив журналіст.

На Херсонщині «бояться територіальних поступок»

За словами Батуріна, жителі Херсонщини побоюються територіальних поступок і сподіваються на непохитність позиції української влади.

Нова Каховка, грудень 2022 рік фото: «Тасс»

«Побоюються і того, що ця повномасштабна війна може затягнутися дуже надовго. Тому що вже зараз на тимчасово окупованій частині півдня України люди вже просто в такому стані виснаження і вже зневірені.

Але навіть у цьому стані вони очікують позитивних змін, сподіваються на щось краще, вірять в українську владу, вірять в те, що українська влада не зрадить», – каже він.

Якщо деякі з українських регіонів визнають російськими, то в Кремлі на цьому не зупиняться, впевнений журналіст.

Під час акції протесту в захопленому російськими військовими місті Генічеську на Херсонщині, 6 березня 2022 року фото: radiosvoboda.org

«Росія просто перетворює Херсонщину на спалене поле. Якщо американська влада підтримує такі прагнення російської сторони, то це означає, що Америка теж хоче на місці квітучих населених пунктів відсутність будь-якого життя. Про це думати дуже боляче.

Говорити про те, що якщо зараз Росії віддати Херсонську область чи Запорізьку область і вона на цьому зупиниться – ну це брехня, тому що самі росіяни постійно говорять, що їм потрібна вся Україна», – наголосив він.

США під час зустрічі у Парижі минулого тижня представили свої пропозиції для завершення війни в Україні. Вони пропонують заморозити війну, а окуповані території залишити під контролем Росії. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на обізнаних європейських чиновників.

Один зі співрозмовників розповів, що ці пропозиції не остаточні і потребуватимуть обговорення з Києвом. Він також сказав, що європейські союзники не визнають окупованих територій російськими і що гарантії безпеки для мирної угоди є важливими.

Росія наполягає на визнанні свого контролю над Кримом, а також Донеччиною, Луганщиною, Запорізькою і Херсонською областями, включно з тими територіями, які не є окупованими.

«Заяви, які лунають три роки»

Кандидат соціологічних наук і депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів «Новинам Приазов’я», що переважна більшість жителів регіону вже тривалий час налаштована до Росії негативно, тому заяви про визнання територій російськими сприймає критично.

Окупований Мелітополь, лютий 2023 року фото: «Тасс»

«Результати досліджень свідчать про те, що ставлення до Росії не міняється. З кожним днем війни воно тільки погіршується, тому що велика кількість загиблих, поранених.

Люди в окупації мають інформацію про те, що відбувається. Тому звісно, що запоріжці до цих новин не можуть ставитися позитивно, адже вони знають про всі ці негативні приклади й ніхто не хоче повторення цього у Запоріжжі. Це базова рамка», – зауважив він.

Разом із цим, каже Ашурбеков, люди вже звикли до подібних заяв, які лунають протягом трьох років повномасштабної війни.

«Всі розуміють, що це такі пропагандистські політичні заяви, які спрямовані на те, щоб розбалансувати ситуацію. Тобто громадська думка, вона давно вже усталена і вона не зміниться через якісь там заяви», – зазначив депутат.

«Відновити комунікацію з тими, хто в окупації»

Росія продовжує наполягати на визнанні українських регіонів своїми, оскільки у такий спосіб намагається посилити позицію у перемовинах, вважає депутат.

Акція протесту проти вторгнення Росії до України в захопленому російськими військовими місті Мелітополі, 7 березня 2022 року фото: Shutterstock

«Ці території для всього світу є окупованими. Ми повинні розуміти, звісно, що це питання геополітики і переговорної позиції України, але ми розуміємо, що ніколи українська влада не визнає ці території російськими, як і не визнає це світ в цілому.

Тому що у світі немає жодних практичних прецедентів, коли силова окупація визнавалася світовою спільнотою. І я думаю, що наша українська ситуація не буде в цьому винятком. Тому це більше дискусія пропагандистського характеру», – каже Ашурбеков.

Водночас українська сторона має наполягати на тому, щоб відновити зв’язки між окупованими і підконтрольними Україні територіями у випадку припинення бойових дій, додав він.

«Це дуже важливо, попри те, що це тимчасові статуси, ми повинні мати доступ до цих територій, а громадяни України, які навіть перебувають у тимчасовій окупації, повинні мати право на вільне пересування.

Це дуже важливо, щоб ми відновили комунікацію між тими людьми. Навіть якщо вони не будуть міняти постійне місце проживання і будуть повертатись на ТОТ. Це дуже важливо, щоб вони комунікували з підконтрольною частиною, зі своїми родичами, близькими, друзями. Я думаю, що у порядку денному ця теза дуже рідко звучить, але вона дуже важлива», – пояснив соціолог.

«Не хочемо до РФ»

«Новини Приазовʼя» поспілкувалися з жителями ще одного південного міста України – Миколаєва і запитали, чи відчувають вони загрозу у зв’язку тим, що США припускають визнання деяких регіонів російськими, пов’язуючи це з використанням місцевими жителями російської мови. Ось що відповіли у Миколаєві:

Вʼячеслав: Я вважаю, що це суто українські землі. І те, що багато людей спілкуються тут російською мовою, це нічого не значить. Це думка нормальної частини населення.

Леонід: Місто, може, і російськомовне, а села навколо Миколаєва – там же ж українська мова, і у школах вчаться українською. Тому ні в якому разі ці території не можна віддавати.

Жінка вигулює свою собаку в місті Миколаєві в час масштабного вторгнення Росії до України. Миколаїв, 24 серпня 2022 року фото: Reuters

Катерина: Багато людей, які, наприклад, ще за часів СРСР жили, вони звикли так розмовляти (російською) і, звичайно, навчали так своїх дітей. Тому думаю, що так і є, але потрохи зараз особливо молодь, середній вік і бізнеси переходять на українську мову.

Я так думаю, що в більшості розмовляють російською старші покоління, які до цього звикли, і їм нічого не хочеться змінювати. А взагалі є якийсь страх через ці заяви. Поки все не так гладко йде – то тиша, то знову обстріли. Незрозуміло, що далі буде, тому страх, звичайно, є.

Христина: Ну, те, що тут розмовляють багатою російською мовою, – це факт, нічого не можу сказати. Але віддавати ці території Росії – це не варіант, це 100%. Ми не готові, не хочемо, не будемо цього робити.

Якщо ми кажемо, що повністю Херсон відійде до РФ, то, звичайно, в Миколаєві не можна буде залишатися, тому що через рік, два, п’ять – і до нас знову постукаються у двері. Я цього не хочу. Я не готова жити під триколором.

«Путін не зупиниться»

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що у територіальному питанні важливо Росії не поступатися. Інакше вона не зупиниться.

Озброєні російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») в аеропорту Сімферополя, 28 лютого 2014 року фото: radiosvoboda.org

«Апетит приходить під час їжі. Зараз Путіна це може задовольнити, тому що він виходить з війни великим переможцем усіх часів та народів, який переміг саму Америку, переміг НАТО, переміг Європу, всіх переміг.

Але потім його претензії почнуть з’являтися знову. Він вимагатиме від України скорочення армії, ліквідації якогось там важкого озброєння. Знову буде запущений маховик розкручування передвоєнної та воєнної ситуації. Звісно, він піде далі», – переконаний він.

Гудков не виключає, що деструктивні дії Кремля перекинуться на частину інших країн.

«Підуть деструктивні, підривні процеси – Грузія, Вірменія, Молдова, Румунія, Болгарія певною мірою. Можливо, не пряма війна, але тиск буде цілком очевидно. Далі під загрозою північні землі Казахстану, які теж рано чи пізно вимагатимуть повернути та віддати. І так далі. А потім уже війна з країнами Балтії та Польщею», – прогнозує політик.

Якщо Росія збереже контроль над окупованими територіями, на них чекає занепад, як і в багатьох російських регіонах, додав він.

«Найбільші міста Росії мають вигляд занедбаних сіл. Що вони можуть зробити на окупованій території? Бракує нормальних вчителів, бракує нормальних лікарень, бракує ліків, не можуть нормально нагодувати дітей у школах. Що вони можуть зробити? Вони можуть лише руйнувати та красти. Більше нічого не вміють», – сказав Гудков.

Радіо Свобода