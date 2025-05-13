Європа проситиме Трампа про санкції проти РФ лише після перемовин у Туреччині – Bloomberg

Як відомо, Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори

Штати хочуть дати змогу Україні та Росії провести перемовини, перед тим, як посилити тиск на Путіна

Європейські лідери збираються дочекатися ймовірної ​​зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що представники США та Європи поспілкувались ввечері 12 травня. У розмові з’ясувалось, що Штати хочуть дати змогу Україні та Росії провести перемовини, перед тим, як посилити тиск на Володимира Путіна.

Відтак, якщо Путін відмовиться прибути на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня, або ж на зустрічі РФ і далі відмовлятиметься від негайного та безумовного припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента США Дональда Трампа виконати свої санкційні погрози.

У Державному департаменті США не прокоментували західним медіа таку інформацію.

Раніше агентство повідомляло, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню.

Минулої доби в уряді Німеччини заявили, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій. Як передає «Главком», про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, повідомляють Bild та The Guardian.

Як відомо, президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.