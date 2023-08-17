Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що радянські гелікоптери Мі-24, які Чехія замінює на американські вертольоти, можуть знайти застосування в Україні. Про це повідомляє ČTK.

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«Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними (гелікоптерами. – «Главком»), їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога», – зазначила Чернохова.

Вона додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

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На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

Раніше повідомлялося, що Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру».

Як повідомлялося, президент Чехії Петро Павел закликав чехів не провокувати агресію проти українців. Саме так він відреагував на антиукраїнські заклики через низку резонансних злочинів.