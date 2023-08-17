Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що радянські гелікоптери Мі-24, які Чехія замінює на американські вертольоти, можуть знайти застосування в Україні. Про це повідомляє ČTK.

«Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними (гелікоптерами. – «Главком»), їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога», – зазначила Чернохова.

Вона додала, що вертольоти Мі перебувають у хорошому стані та вже тривалий час виконують завдання в інтересах армії, зокрема і в закордонних операціях.

На озброєнні чеської армії є близько 40 вертольотів, з яких 30 – радянського та російського виробництва серії Мі. Армія має кілька машин Мі-8 і Мі-17, і їх експлуатація завершиться через кілька років. Вона також має 15 модернізованих вертольотів Мі-171Ш і може експлуатувати їх до 2035 року.

Раніше повідомлялося, що Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру».

Як повідомлялося, президент Чехії Петро Павел закликав чехів не провокувати агресію проти українців. Саме так він відреагував на антиукраїнські заклики через низку резонансних злочинів. 

Теги: історія армія Чехія президент гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
Сьогодні, 15:59
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Сьогодні, 05:56
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
Встановлення нового знаку на Зміїному: прикордонники поділилися ексклюзивними кадрами
13 серпня, 13:33
Вибухи на кримському мосту та падіння літаків у РФ збігаються в часі
Вибухи на Кримському мосту: українці помітили цікаву закономірність
12 серпня, 20:20
Ілон Маск
Двобій з Цукербергом: Маск розповів, як він готується
7 серпня, 04:30
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
6 серпня, 05:29
Потреба у людях для російської сторони залежить від успіхів ЗСУ
Мобілізація у Росії. Тепер все по-серйозному агресор
3 серпня, 10:50
Олександра Ткаченка під час візиту на «Книжковий арсенал» зустрічала компанія «фанатів»
«Тепер музею Голодомору не буде». Потураєв анонсував фатальні наслідки відставки міністра культури
23 липня, 19:22
Олександр Ткаченко подав заяву на відставку 20 червня
«Ідеальний шторм». Соратник Ткаченка розповів, що спричинило відставку міністра
23 липня, 14:32

Політика

Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
Чехія не проти передати Україні гелікоптери Мі-24
Премʼєр-міністр Латвії офіційно пішов у відставку
Премʼєр-міністр Латвії офіційно пішов у відставку
Удар по літакам: Росію відключають від «авіаційного SWIFT»
Удар по літакам: Росію відключають від «авіаційного SWIFT»
Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Ще три країни ЄС приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
Балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю
Балтійські країни та Польща можуть закрити кордон із Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
14K
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
12K
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
8307
У Росії помер генерал, другий за день
7772
«Зараз чи ніколи». Лідери США, Японії та Південної Кореї скликають екстрений саміт
5551
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту