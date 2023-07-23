«Я дуже розлючений». Потураєв анонсував фатальні наслідки відставки міністра культури

У культурних та креативних індустріях втратиться дуже багато робочих місць, фахівців і потенціалу

Відставка міністра культури Олександра Ткаченка матиме фатальні наслідки для галузі, адже вона втратить фінансування. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

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«Я насправді дуже розлючений через те, що сталося, – знову таки не за Олександра, а через цю абсолютно роздмухану кризу. Дійсно, у нас всі є великими фахівцями в культурі в соцмережах, але результатом цього стане те, що культура фінансуватися не буде. Це не означає, що українська культура загине, бо вона існує рівно стільки, скільки існує нація. Українська нація буде існувати, вона переможе і її культура збережеться», – сказав Потураєв.

За словами нардепа, українське суспільство втратить у культурних та креативних індустріях дуже багато робочих місць, фахівців і потенціалу, який доведеться потім болісно, важко і довго відновлювати.

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«Не буде більше фінансування українського кіно, включно з серіалами. І це – результат ось цього штурму», – пояснює Потураєв.

Крім того, до 90-ї річниці Голодомору не добудують музей, адже для цього необхідно 700 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку увечері, 20 липня. Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

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