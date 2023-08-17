Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
фото з відкритих джерел

Російська влада намагається залякувати деякі африканські країни, погрожуючи припинити надання військової та технічної підтримки

Міністерство оборони Російської Федерації може використовувати форум «Армія-2023» в Москві для тиску на деякі країни, щоб вони відмовилися від співпраці з приватною військовою компанією «Вагнер» і для просування реклами інших підконтрольних їм військових підприємств. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Цим чином, російська влада намагається залякувати деякі африканські країни, погрожуючи припинити надання військової та технічної підтримки, якщо їхнє керівництво не зупинить співпрацю з «Вагнером».

За даними джерел, міноборони Росії  вже висунуло аналогічну вимогу владі Буркіна-Фасо. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями «Вагнера», але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК «Вагнера» на користь ПВК, контрольованих міноборони Росії.

Раніше повідомлялося, що бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час заколоту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на «шлях зради», чекає покарання, проте з ватажком «Вагнера» цього не сталося.

Зазначалося, що заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

Теги: Олександр Лукашенко Міноборони армія путін наказ президент влада ПВК Вагнера переговори Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія наш стратегічний партнер
Щодо ситуації з послом Великої Британії
21 липня, 19:00
У колоні як мінімум 10 одиниць техніки
До Білорусі прибула десята колона «вагнерівців»: є важливий нюанс (карта)
23 липня, 15:00
Наразі відомо, що готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
19 липня, 16:58
Путін заявив, що Польща отримала свої західні землі завдяки СРСР, мовляв, це «подарунок» радянського диктатора Сталіна
«Подарунок від Сталіна». Польща викликала посла Росії через скандальні заяви Путіна
22 липня, 14:46
Туристи будуть зобов'язані платити новий податок за житло у Туреччині
Туреччина вводить податок для туристів, які не хочуть жити в готелях
2 серпня, 11:10
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
Росія порахувала, скільки їй обійдеться рік війни з Україною: космічні цифри
4 серпня, 13:28
Кортеж одного із опозиційних політиків Туреччини потрапив у ДТП
Кортеж суперника Ердогана на виборах потрапив у масштабну ДТП (фото)
5 серпня, 17:13
Кремль змушує «Яндекс» продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них
«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта
11 серпня, 07:00
Перспективи Києва все ще виглядають кращими, але той, хто сподівався, що війна закінчиться цього року, швидше за все, буде розчарований
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
13 серпня, 16:30

Соціум

У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
У Данії засуджено росіянина, який намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на кордоні
Дуда закликав Білорусь припинити гібридні атаки на кордоні
Чехія ввела санкції проти головного російського виробника ракет
Чехія ввела санкції проти головного російського виробника ракет
У Росії помер генерал, другий за день
У Росії помер генерал, другий за день
РФ каратиме росіян за розповсюдження фото та відео з обстрілами
РФ каратиме росіян за розповсюдження фото та відео з обстрілами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
32K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
14K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
12K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8842
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
8788
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту