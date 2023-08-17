Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW

Російська влада намагається залякувати деякі африканські країни, погрожуючи припинити надання військової та технічної підтримки

Міністерство оборони Російської Федерації може використовувати форум «Армія-2023» в Москві для тиску на деякі країни, щоб вони відмовилися від співпраці з приватною військовою компанією «Вагнер» і для просування реклами інших підконтрольних їм військових підприємств. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Цим чином, російська влада намагається залякувати деякі африканські країни, погрожуючи припинити надання військової та технічної підтримки, якщо їхнє керівництво не зупинить співпрацю з «Вагнером».

За даними джерел, міноборони Росії вже висунуло аналогічну вимогу владі Буркіна-Фасо. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями «Вагнера», але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК «Вагнера» на користь ПВК, контрольованих міноборони Росії.

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Раніше повідомлялося, що бунт Пригожина повністю підірвав вертикаль влади Путіна, оскільки під час заколоту президент РФ в телезверненні заявив, що на тих, хто встав на «шлях зради», чекає покарання, проте з ватажком «Вагнера» цього не сталося.

Зазначалося, що заколот Пригожина – це спецоперація, яку погодив Путін.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.