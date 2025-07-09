Президент Чехії підготував власний план відновлення України

Павло хоче представити в Римі 11 пунктів, важливих для плану відновлення України

На конференції в Римі з відновлення України 10 липня президент Чехії Петро Павло представить свій план Маршалла з 11 пунктів. Про це із посиланням на інформацію від Канцелярії чеського лідера, повідомляє Ceskenoviny, пише «Главком».

Повідомляється, що на форумі Павло хоче закликати партнерів докласти скоординованих зусиль для запланованого відновлення України.

«Президент хоче використати свою участь, щоб заохотити партнерів до скоординованих зусиль для запланованої відбудови України. Глава чеської держави давно наголошує на необхідності реалізації плану, який за амбіціями ближчий до Плану Маршалла», – пишуть журналісти.

Канцелярія президента уточнює, що «завданням буде стабілізація та модернізація української економіки, підвищення привабливості місцевого ділового середовища для партнерів, сприяння поверненню біженців та підтримка європейської інтеграції України».

Видання Ceskenoviny повідомляє, що президент Чехії вилетить до Риму в середу з Німеччини разом із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. На полях конференції Павел зустрінеться для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схуфом.

Нагадаємо, основними темами 4-ї конференції з реконструкції України стануть мобілізація приватного капіталу, розвиток людського капіталу та ін. Окрім прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні та Володимира Зеленського у заході візьмуть участь глави структур ЄС, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Молдови Майя Санду, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає американського президента Дональда Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні. Це, на думку Павела, є свідомою спробою виключити європейські країни з переговорного процесу.