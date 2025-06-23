Сполучені Штати не знають, куди Іран сховав запаси урану – NYT

Ні Сполучені Штати, ні МАГАТЕ не мають інформації про розташування збагаченого іранського урану

Найвище керівництво США не знає, куди Іран міг перемістити запаси збагаченого урану після американських ударів по ядерних об'єктах ісламської республіки. Як повідомляє «Главком», таку оцінку навела газета The New York Times.

За інформацією видання, ні віцепрезидент США Джей Ді Венс, ні генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не знають, де перебуває 400 кг збагаченого до 60% іранського урану. При цьому, удари по ядерній інфраструктурі Ірану могли відкинути її розвиток на 2-5 років, вважає видання.

Як пізніше повідомило Financial Times із посиланням на іранське джерело, американські удари по ядерних об'єктах Ірану не торкнулися його запасів збагаченого урану. «Поки що збагачений уран не постраждав», – заявив співрозмовник видання. За його словами, було б наївно зберігати запаси урану у місцях його виробництва.

Раніше стало відомо, що Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану в мирних цілях, продовжуючи дотримуватися своїх зобов'язань у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інші ж держави не мають права обмежувати Тегеран у цьому питанні, повідомив заступник глави МЗС Ірану Маджід Тахт-Раванчі.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що американські збройні сили провели успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Він заявив, що Тегерану слід погодитись на припинення конфлікту. З 13 червня Ізраїль щодня завдає ударів по Ірану в рамках операції, спрямованої проти іранської ядерної програми.

До слова, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про проведення позачергового засідання Ради керуючих організації. Рішення ухвалене у зв'язку з різкою ескалацією на Близькому Сході, зокрема після повідомлень про авіаудари США по ядерних об'єктах Ірану.